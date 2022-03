La pression démographique et la rareté des eaux de pluie – un phénomène fortement ressenti dans notre pays depuis 2021 – vont devoir conduire le gouvernement à recourir à la «ressource permanente».

Par Selma Allane

Par ce terme, il faut comprendre qu’il s’agit surtout de dessalement et d’exploitation de l’eau de mer. Face à la progression du nombre d’habitants, essentiellement dans les zones littorales, et au manque de plus en plus chronique et tendanciel de la ressource hydrique conventionnelle, le dessalement s’affirme, en effet, comme la solution incontournable au stress hydrique et aux difficultés importantes qu’il crée pour la production et la distribution de l’eau potable. Le recours à cette solution a d’ailleurs été confirmé à nouveau, lundi dernier, par l’inspecteur général auprès du ministère des ressources en eau, Omar Bougaroua.

Dans ses déclarations au Forum de la chaîne 1 de la radio nationale, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, M. Bougaroua a soutenu que la démarche du gouvernement est d’assurer une couverture en eau potable à partir de la «ressource permanente» à hauteur de 24% d’ici 2024 pour atteindre les 60% à l’horizon 2030. Ce responsable a cité comme procédés d’exploitation de cette ressource l’épuration des eaux usées, le forage des puits pour puiser les eaux souterraines, mais il a surtout insisté sur l’utilisation des stations de dessalement. Il s’agit, a-t-il dit, à propos de la rareté de l’eau du ciel, d’«inverser l’équation» et d’aller la chercher en mer et sous terre. Le programme tracé par le département des ressources hydriques et le gouvernement, a-t-il dit, vise à atteindre les 12 milliards de mètres cubes d’eau emmagasinée dans moins d’une décennie.

Avec le renchérissement des cours des hydrocarbures et la perspective de revenus plus importants pour le pays, le financement de projets de nouvelles usines de dessalement et de l’exploitation du parc existant ne devrait pas poser de problèmes. L’Algérie n’est, en effet, plus dans le schéma de crise hérité du choc de l’été 2014 à la suite de l’effondrement des prix du baril. Elle n’a pas d’autre choix non plus que celui de répondre à l’urgence en poursuivant la consolidation de ses équipements de dessalement.

Le parc actuel est constitué de 11 stations dotées d’une capacité de production effective de 1,7 million M3/jour par rapport à une capacité théorique de 2,1 millions M3/jour. Trois nouvelles stations devront être bientôt réceptionnées pour garantir pour la région d’Alger une production de 150 000 M3/jour : il s’agit de celle du Bateau Cassé (10.000 M3), d’El-Mersa (60.000 M3) et de Corso (80.000 M3). Ces unités devront être opérationnelles à fin juillet prochain, selon l’information donnée par Omar Bougaroua.

Pour Tipasa, c’est la station de Bou Ismaïl, en cours de réalisation, qui devra assurer la disponibilité de l’eau. Quant à Boumerdes, c’est la station de Cap Djenet qui couvrira ses besoins ainsi que ceux des wilayas de Tizi-Ouzou et Médéa, a fait savoir M. Bougaroua. Il a également rappelé l’exploitation de l’unité de Fouka dédiée aux besoins en eau d’Alger, Tipasa et Blida avec une capacité de 100.000 M3/jour. Celles de Béjaia et d’Oran qui renforceront l’approvisionnement des régions concernées.

En ce qui concerne la récupération et l’exploitation des eaux usées, le programme du ministère prévoit la mise en service de 200 stations d’épuration avec une capacité d’un milliard M3, le renforcement de la capacité de production des structures en exploitation, en sus de la mise en service des stations finalisées et non-exploitées. n