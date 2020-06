La consommation en eau potable a augmenté de 10% depuis le début de la crise sanitaire. Jeudi 4 juin, le Directeur central au ministère des Ressources en eau, Omar Bougeroua, a, en effet, affirmé que l’utilisation de cette eau a connu une hausse importante depuis le mois de mars dernier.

Il a expliqué ce phénomène par le confinement et ses effets sur les foyers où les robinets ont été ouverts plus souvent que d’ordinaire ainsi que par l’intensification des opérations de désinfection, une indication surprenante car on croyait que le nettoyage des espaces et lieux publics se faisait avec une eau qui n’est pas destinée à la consommation humaine.

Cela dit, les déclarations de M. Bougeroua restent à confirmer, a-t-il lui-même déclaré à la Radio nationale, indiquant qu’une réunion d’évaluation «globale» est prévue au ministère des Ressources en eau pour savoir ce qui a été réellement consommé et comment depuis que l’Algérie lutte contre l’épidémie de la Covid-19. La réunion en question devrait servir également à faire connaître le plan destiné à faire face à la forte demande estivale en eau potable.

Ce plan «anticipatif» prendra en considération le déplacement du citoyen durant la période estivale d’une région à une autre et prévoit de lancer des opérations de nettoyage des réservoirs et des conduites, d’assurer les pièces de rechange pour la réparation des pannes ainsi que d’autres mesures complémentaires, a indiqué ce responsable. Il a fait savoir qu’en matière d’approvisionnement plus de 50 % d’eau potable est assuré de sources hydriques souterraines, 30 % par les barrages et 17 % par traitement des eaux de mer. Non sans rappeler que le volume des réserves en ressources hydriques s’élève à 4,2 milliards de m3 en plus des nappes souterraines disponibles, ce qui permet selon lui de satisfaire aisément les besoins des consommateurs cet été. <

