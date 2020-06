Le ministère de l’Industrie et des mines est en train de « refaire le recensement » des ressources minières exploitables. C’est ce qu’a déclaré le ministre du secteur, jeudi, en indiquant qu’une carte minière est en cours de réalisation et qu’elle permettra, selon le ministre, à établir un plan d’exploitation des sites rentables. Certains de ces sites sont à l’arrêt et pourraient être relancés selon la même source, leur remise en service dépendra de l’avis de l’Agence nationale des activités minières (ANAM), a fait savoir le ministre soulignant que les investisseurs qui trouvent des nouveaux gisements peuvent soumettre une demande pour l’octroi d’un permis minier afin de lancer leur activité « le plutôt possible ». En ce qui concerne le mégaprojet du phosphate à l’Est algérien, rien n’est encore décidé pour l’instant en dépit des annonces spectaculaires d’il y a deux ans. Mais il sera relancé, a déclaré Ferhat Ait Ali Braham. Selon le mémorandum d’entente signé en novembre 2018 à Tebessa, la société Asmidal (filiale du groupe Sonatrach) détient 34% de ce complexe contre 17% pour le groupe Manadjim El Djazair (Manal), soit un total de 51% pour la partie algérienne, alors que les 49% restants sont détenus par la partie chinoise (le groupe Citic, le Fonds de la Route et de la soie, le Fonds sino-africain pour le développement ainsi qu’un technologue à intégrer). Les travaux devaient démarrer en 2019, d’après les prévisions annoncées lors de la signature, mais rien n’a été réalisé pour le moment. Le ministre a refusé, toutefois, de donner des détails sur la possibilité de modifier la liste des actionnaires, prévue initialement pour ce partenariat. « Pour l’instant tout est à l’étude. Tant que nous n’avons rien signé, nous n’avons rien à dire. Rien n’est sûr, des deux côtés d’ailleurs. Pour l’instant nous avançons sur plusieurs fronts et le jour de la signature nous vous dévoilerons tout. »

