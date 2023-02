Le directeur de l’Unité d’inspection et d’intervention des barrages de la région de l’est, Abdelaziz Boulechfar, a affirmé hier qu’au 30 janvier 2023, le taux de remplissage des 34 barrages situés à l’est du pays a atteint 48,1%. Durant la période allant du 19 au 30 janvier, le niveau des barrages de la région a augmenté de 110 millions de m3 après les derniers changements climatiques marqués par des pluies et des chutes de neige.

Abdelaziz Boulechfar, qui s’exprimait sur les ondes de la radio, a affirmé que le barrage de Beni Haroune dans la wilaya de Mila est plein à 76% après avoir reçu 25 millions m3. Le barrage de Beni Zid dans la wilaya de Skikda a reçu 34 millions m3 et son taux de remplissage a atteint 87%. Pour ce qui est du barrage de Meksa dans la wilaya d’El Tarf, le taux est de 85% après avoir reçu 20 millions m3.

L’intervenant a ajouté que les taux de remplissage des barrages de Kissir, de Boussiaba et Tabellout dans la wilaya de Jijel sont respectivement de 98%, 95% et 88%. Quant au barrage de Ouldjet Mellègue à Tébessa, son taux a atteint 82%.

Cependant, M. Boulechfar a noté que d’autres barrages n’ont pas enregistré d’augmentation de leur niveau et leurs taux de remplissage reste très bas. Il a cité le cas du barrage de Ain Zada à Bordj Bou Arréridj, de Zardeza (wilaya de Skikda), de Cheffia (wilaya d’El Tarf), d’El Maouane (wilaya de Sétif), d’Ighil Emda (wilaya de Béjaïa) qui ont tous des taux de remplissage de 10%.

M. Boulechfar s’attend néanmoins à une augmentation du niveau de ces barrages dans les prochains jours avec la fonte des neiges. R. N.

Articles similaires