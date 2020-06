Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a fait don de 4.000 masques au profit des détenus dans les établissements pénitentiaires et ce, dans le cadre de ses efforts en appui aux capacités des autorités publiques pour la lutte contre la propagation de la Covid-19, a annoncé, lundi, la présidente de l’organisation, Mme Saida Benhabiles. Dans le cadre de son activité humanitaire et de ses efforts en appui aux capacités des Pouvoirs publics de lutte contre la propagation de la Covid-19, le CRA a décidé d’octroyer 4.000 masques qui seront remis au Directeur général de l’administration pénitentiaire, au profit des détenus dans les établissements pénitentiaires, étant une catégorie importante dans notre société, a indiqué Mme Benhabiles qui rappelle que le CRA est membre de la Commission interministérielle chargée de la coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. Dans une deuxième étape, le CRA a fait don de 4.000 masques à son homologue sahraoui, en réponse à l’appel du Comité national sahraoui des droits de l’Homme concernant la situation déplorable des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, notamment dans le contexte de la propagation du Coronavirus. A ce propos, Mme Benhabiles précise que le CRA «a reçu une copie de la lettre adressée par le Comité national sahraoui des droits de l’Homme et le Croissant rouge sahraoui au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à l’ensemble des organisations du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, pour une intervention rapide en vue d’assurer la protection sanitaire aux détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines».

La responsable du CRA a, en outre, tenu à préciser que «les masques offerts répondent à toutes les normes sanitaires internationales en vigueur et sont homologués par des laboratoires agréés». Le CICR dispose «des prérogatives de rendre visite aux détenus, de veiller au respect de leurs droits et de s’enquérir des conditions», a-t-elle dit, assurant que sa représentante en Algérie, Mme Juliana Amador a qui pris part à l’opération, ‘’se chargera de l’acheminement du don de solidarité». Pour sa part, le président du Croissant-Rouge sahraoui (CRS), M. Yahia Bouhabini a fait part de sa gratitude à l’égard de son homologue algérien qui a répondu rapidement à l’appel du Comité sahraoui des droits de l’Homme. «Nous nous attendons à une réponse de la part du reste de nos partenaires, d’autant plus que nous œuvrerons ensemble à attirer l’attention sur les souffrances des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines», a indiqué M. Bouhabini. n

