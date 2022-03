Après une première opération de rapatriement des ressortissants algériens ayant fui l’Ukraine à partir de la Roumanie, l’Algérie compte organiser une deuxième opération de rapatriement dans les prochains jours. C’est ce qu’a fait savoir, hier, l’ambassadeur d’Algérie en Pologne, Salem Ait Chabane.

PAR INES DALI

«L’ambassade d’Algérie à Varsovie a pris toutes les dispositions pour prendre en charge les préoccupations et les besoins de nos ressortissants. Après la première opération de rapatriement, nous sommes en train de préparer la deuxième qui va avoir lieu dans les prochains jours», a-t-il affirmé dans une déclaration à Radio Algérie internationale.

Le prochain vol de rapatriement de la diaspora algérienne installée en Ukraine et ayant fui les combats dans ce pays aura lieu à partir de Varsovie, la capitale polonaise, a précisé M. Ait Chabane, sans pouvoir avancer une date précise. C’est pour cela qu’il a affirmé saisir l’occasion de son passage sur la Radio nationale pour, a-t-il dit, «lancer un appel à nos compatriotes, que ce soit ceux qui sont déjà arrivés en Pologne ou ceux qui vont venir en Pologne», pour leur demander de «se présenter à l’ambassade à Varsovie et ce, pour pouvoir les prendre en charge et les inscrire sur la liste de ceux qui vont être rapatriés».

L’ambassadeur Ait Chabane a tenu à rassurer les ressortissants algériens voulant retourner au pays, déclarant à leur adresse que «les autorités algériennes ont mobilisé tous les moyens en vue de les protéger et d’assurer leur rapatriement en Algérie sains et saufs, dans les meilleures conditions».

Jusqu’à dimanche 6 mars, les autorités algériennes ont indiqué avoir recensé environ 1400 ressortissants qui ont pu traverser les frontières ukrainiennes. La majorité d’entre eux se sont rendus en Pologne et en Roumanie, selon les statistiques communiquées à la partie algérienne par ces pays et révélées par le directeur de la communication et de l’information au ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Abdaoui.

Celui-ci a fait, également, savoir que d’autres ressortissants algériens ont pu se rendre dans pays voisins de l’Ukraine, à l’instar de la Slovaquie et de la Moldavie, et dont le nombre serait «important», selon lui. Le choix de ces deux derniers pays serait motivé, selon le même responsable, par le fait que des Algériens qui y sont installés depuis plusieurs années, y compris en Ukraine, ont des relations familiales là-bas. «L’Algérie est prête à rapatrier tous ceux qui veulent rentrer au pays», a-t-il assuré lui aussi, précisant que la programmation des vols sera fonction de la demande exprimée et que dès qu’il y aura «un nombre plus ou moins important pour le rapatriement, un vol sera programmé», réitérant que les représentations diplomatiques de l’Algérie en Roumanie, en Pologne, en Moldavie et partout où il y a les ressortissants algériens dans cette région sont mobilisés pour leur prise en charge.

Pour rappel, la première opération de rapatriement des Algériens a eu lieu dans la soirée de jeudi 3 mars. L’avion en provenance de la capitale roumaine Bucarest a atterri à l’aéroport international d’Alger avec à son bord 76 ressortissants majoritairement des étudiants, heureux de retrouver leurs familles après le cauchemar qu’ils ont vécu lors de la traversée du territoire ukrainien avant d’arriver aux frontières où ils ont pu, enfin, mettre ensuite un pied dans les pays d’accueil. <