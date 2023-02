La réunion du Comité ministériel conjoint de suivii Opep et non Opep (JMMC) s’est tenue hier, par visioconférence, sans décision de recommandation. Ses membres ont cependant laissé assez clairement s’exprimer une volonté unanime de maintenir l’offre de l’Opep+ avec sa réduction de 2 millions de barils par jour décidée en octobre dernier.

Par Feriel Nourine

A l’instar de celles qui l’ont précédée, cette 47e réunion du genre a été consacrée à l’examen des conditions et les perspectives d’évolution à court terme du marché mondial du pétrole ainsi que le respect des engagements volontaires de limitation de la production des pays de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre 2022.

A ce propos, le JMMC s’est dit satisfait, soulignant le respect dont ont fait part les 23 pays membres de l’alliance en respectant chacun son niveau de production. «Sur la base des données mensuelles qui nous ont été présentées, nous avons relevé avec satisfaction que les pays de l’Opep+ ont pleinement respecté leur niveau de production requis, et ce, conformément à la décision prise le 05 octobre dernier d’abaisser notre offre globale de 2 Mbj», a indiqué le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, à l’issue de cette réunion.

M. Arkab est revenu sur les décisions prises par l’Opep et ses alliés, considérant qu’elles étaient justes et mettant en avant les efforts du groupe pour l’équilibre du marché de l’or noir.

«Nous avons également échangé nos appréciations sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme», a-t-il fait savoir à ce sujet, soutenant que «les développements récents observés sur le marché nous ont fortement confortés sur la justesse de nos décisions et sur les efforts que nous déployons collectivement pour en assurer la stabilité et l’équilibre»

«Malgré les incertitudes qui pèsent sur la croissance économique de nombreuses régions, nous restons prudemment optimistes quant à une amélioration sensible de la demande mondiale de pétrole au cours des prochains mois» a-t-il ajouté.

A noter que le JMMC a décidé se réunir au début du mois d’avril prochain pour examiner, de nouveau, le respect des engagements de baisse de la production des pays de l’Opep+ et pour évaluer la situation du marché pétrolier international. Un marché qui reste marqué par l’instabilité avec des prix jouant au yoyo, mais dans une tendance marquée principalement par la baisse.

Les cours des deux références mondiales sont retombées depuis l’automne 2022 et se situent désormais autour des 80 dollars pour le West Texas Intermediate (WTI), et 85 dollars pour le Brent de la mer du nord, nettement loin de leurs sommets à plus de 130 dollars atteints en mars 2022, après le début de la guerre en Ukraine. n