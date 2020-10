Le projet de loi de finances 2021 présenté, lundi, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit une baisse des réserves de change à moins de 47 MDS/USD en 2021, avant une reprise progressive lors des deux années suivantes. Selon un exposé sur le projet de loi de finances du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, présenté en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le niveau des réserves de change atteindra 46,84 MDS/USD soit près de 16,2 mois d’importations de marchandises et de services hors facteurs de production. Cette situation interviendra suite à l’amélioration prévue dans le déficit de la balance des paiements qui devrait atteindre -3,6 MDS en 2021. Néanmoins, le niveau des réserves de change connaîtra une hausse progressive en 2022 (47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02 MDS/USD) grâce à l’excédent prévu pour ces deux années, ajoute le ministre des Finances.



