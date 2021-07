Les services de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine ont enregistré, au cours du premier semestre 2021, un total de 240 agressions sur les réseaux d’électricité et de gaz au niveau de leur périmètre de d’intervention, par des citoyens et des entreprises de réalisation de divers projets, indique mercredi un communiqué de cette Direction. La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine a enregistré 240 agressions sur les réseaux énergétiques au cours des six premiers mois de 2021, dont 77 cas d’agressions sur le réseau électrique à l’origine de 23% des pannes électriques signalées durant la même période, et d’une incidence financière pour l’entreprise de près de 4,5 millions DA, a précisé le communiqué. Concernant les agressions sur le réseau de distribution du gaz naturel, les services techniques ont fait état de 163 agressions au cours des six premiers mois de l’année en cours, soit 85 % du total des pannes de gaz, provoquant une interruption temporaire de l’approvisionnement en gaz à environ 2 672 clients, pour un coût de réparation des pannes s’élèvant à 2 millions de dinars algériens, a ajouté la même source Les cas d’agression enregistrés, dus au non-respect du périmètre des réseaux énergétiques par les citoyens et les entreprises de réalisation de divers projets, en plus de constituer un «grand danger» pour la sécurité des personnes, occasionnent une gêne en raison des coupures répétées de l’approvisionnement en électricité et en gaz et les pertes matérielles subies par l’entreprise du fait de ces agressions, affirme la direction. Afin de lutter contre ce phénomène, la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine a appelé toutes les entreprises de réalisation et les particuliers à recourir aux plans sur lesquels sont indiqués les réseaux d’électricité et du gaz. Elle a également appelé à l’impérative conjugaison des efforts à et la coordination avec les autorités locales. (APS)

