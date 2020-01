Vingt-cinq suspects parmi des bénéficiaires des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et d’assurance chômage (CNAC) et leur complice, un responsable au service des cartes grises de la daïra de Annaba, ont été arrêtés pour «trafic de cartes grises de véhicules subventionnés et usage de faux», a-t-on indiqué dans un communiqué émanant dimanche de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya. Les suspects ont supprimé la mention «gagée» des cartes grises des véhicules subventionnés et dont les bénéficiaires n’ont pas payé les redevances imposées, selon la même source qui a ajouté que l’opération a permis la récupération de 15 véhicules dont deux voitures touristiques, des camions et autres engins, faisant l’objet de falsifications. Les individus arrêtés, âgés entre 30 et 45 ans, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba qui a ordonné un mandat de dépôt pour l’accusé principal, à savoir un responsable du service des cartes grises qui a été poursuivi pour «faux et usage de faux de documents administratifs, abus de fonction et acceptation d’indus avantages». Les autres mis en cause dans cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire pour «falsification et dilapidation d’argent public», selon la même source. n

Articles similaires