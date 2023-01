La réparation des points noirs signalés sur le réseau de distribution d’eau par les services de l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE) a permis d’économiser pas moins de 469.172 m3 d’eau potable au cours de l’exercice 2022, a-t-on appris lundi des responsables de cette unité. Selon le chargé de communication de l’unité de Tizi-Ouzou, Yacine Menad, ce volume d’eau a été sauvé de la déperdition grâce à la réparation, dans le cadre de la préservation de la ressource, de pas moins de 17.635 fuites d’eau, signalées sur le système d’alimentation en eau potable (réseaux d’adduction, de distribution et de transfert), à travers le territoire de la wilaya. En outre, et au titre du programme de lutte contre le phénomène de vol d’eau, l’unité de Tizi-Ouzou a éliminé, durant la même période, un total de 487 branchements illicites, ce qui a permis à cette entreprise de facturer un volume de 336.728 m3 d’eau qui était consommée gratuitement, a-t-on appris de même source. Pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’économie de l’eau, la direction de l’unité de Tizi-Ouzou, sous l’égide de la direction générale de l’ADE, a lancé, mardi, une campagne dans ce sens, placée sous le thème «tous associés pour une utilisation rationnelle de l’eau potable», a ajouté le chargé de communication. L’initiative est organisée suite aux directives du dernier Conseil des ministres portant, entre autres, sur l’élaboration d’un plan d’urgence visant à mettre en place une nouvelle politique permettant d’économiser l’eau à l’échelle nationale et de préserver la richesse hydrique souterraine, a indiqué Yacine Menad. Cette campagne s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour le mois de ramadan et de la saison estivale 2023, et s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année en cours, a-t-il précisé. Elle a pour finalité «une prise de conscience collective de l’impact de nos actions sur la ressource, l’idée étant d’inciter le consommateur à adopter les bonnes pratiques contre toute forme de gaspillage», a encore souligné la même source. n

