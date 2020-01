L’UE a donné, hier, son accord au géant chinois de l’équipement téléphonique pour développer le réseau de la 5G. Huawei s’est aussitôt félicité de la décision des Européens, se réjouissant de leur approche « objective et basée sur les faits » concernant la sécurité de la 5G.

Par Milina Kouaci

Washington, qui fait pression sur ses alliés pour exclure Huawei, a réussi à convaincre l’Australie et le Japon, mais l’UE résiste, bien qu’elle subisse la menace d’une guerre commerciale avec les Etats-Unis. «Nous, en Europe, on accepte tout le monde, mais on a des règles, ces règles sont claires, exigeantes », a déclaré le Commissaire européen à l’Industrie Thierry Breton.

« L’annonce est intervenue après une décision similaire prise par le gouvernement britannique mardi », rappelle un communiqué de Huawei qui va « continuer à participer au déploiement de la 5G en Europe ». « Cette approche factuelle de la sécurité 5G permet à l’Europe d’avoir un réseau 5G plus sécurisé et plus rapide », indique le géant chinois.

Huawei est présent en Europe depuis près de 20 ans et voit ainsi s’élargir le champ de ses investissements en Europe, un des grands marchés mondiaux du secteur. Le gouvernement britannique l’a autorisé à « participer à certaines parties du déploiement du réseau 5G du pays ». Une décision qui a été prise mardi 28 janvier « après une réunion du Conseil de sécurité nationale, présidée par le Premier ministre britannique Boris Johnson ».

Ainsi, Victor Zhang, vice-président de Huawei, a indiqué que « Huawei est rassuré par la confirmation du gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients pour maintenir le déploiement de la 5G sur la bonne voie. Cette décision fondée sur des données probantes se traduira par une infrastructure de télécommunications plus avancée, plus sûre et plus rentable, adaptée à l’avenir. Il donne au Royaume-Uni un accès à une technologie de pointe et garantit un marché concurrentiel ».

Huawei convient qu’« un marché de fournisseurs diversifié et une concurrence loyale sont essentiels pour la fiabilité et l’innovation du réseau, ainsi que pour garantir aux consommateurs l’accès à la meilleure technologie possible ».n