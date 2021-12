PAR MILINA KOUACI

La reprise des cours après les vacances d’hiver se fera le 2 janvier. Le ministère de l’Education nationale a balayé d’un revers de main les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, concernant la prolongation des vacances d’hiver jusqu’à février.

La date est fixée pour le début du deuxième trimestre au titre de l’année scolaire 2021-22, a annoncé le ministère de l’Education nationale dans un communiqué rendu public. Le ministère a indiqué que la reprise des cours aura lieu à la date fixée, soit le dimanche 2 janvier 2022, précisant que les informations sur la prolongation de ces vacances sont dénuées de tout fondement. Le ministère de tutelle a rappelé que «le seul changement décidé dans ce sens a été publié via sa page officielle à la date du 7 décembre 2021, inhérent au réaménagement du calendrier des vacances scolaires d’hiver, fixées du jeudi 9 décembre au samedi 1er janvier 2022».

La reprise des cours n’est pas tributaire du succès de la campagne de vaccination lancée au profit du personnel du secteur, au sein duquel des cas de coronavirus ont été détectés. Toutefois, l’Organisation nationale des parents d’élèves (ONPE) appelle l’intensification de la campagne de sensibilisation pour la vaccination afin de limiter la propagation du coronavirus dans le pays et dans le milieu scolaire en particulier. «Je me demande pour quelle raison les citoyens rejettent la vaccination d’autant qu’aucune complication n’a été enregistrée depuis le début de l’opération», s’interroge Ali Benzina, président de l’ONPE. Ce dernier estime que la décision de la fermeture ou du maintien des écoles ouvertes revient au Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du coronavirus. «Si le Comité scientifique n’a pas recommandé de prolonger les vacances, cela signifie que la situation est sous contrôle», estime Ali Benzina. Il n’omet pas de souligner, toutefois, que plus d’une semaine nous sépare de la reprise. «Si le comité scientifique juge que l’on encourt un danger, il donnera des instructions pour prolonger les vacances ou recommandera des mesures pour contrecarrer la propagation du coronavirus», ajoute M. Benzina, qui appelle au «renforcement» du protocole sanitaire au niveau des écoles.

«Il faut que les parents d’élèves et le personnel du secteur de l’Education se fassent vacciner pour se protéger de la Covid-19», conclut-il.

