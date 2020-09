La proposition de la date du 19 septembre pour le retour des étudiants sur les bancs de l’université, afin de boucler l’année universitaire 2019/2020, est toujours à l’étude au niveau du Premier ministère et n’a pas encore été validée, a déclaré hier Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le ministre a précisé à ce sujet que «la date du 19 septembre pour la reprise des cours au niveau des universités est la proposition que nous avons faites au Premier ministre, cette date est toujours à l’étude et n’a pas encore été validée».

Toutefois, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souligne que des mesures exceptionnelles ont été prises depuis le 23 août pour les étudiants en fin de cycles, notamment ceux des Ecoles supérieures et des Ecoles normales supérieures (ENS). Cette première vague restreinte d’étudiants de fin de cycles, qui ont repris à la réouverture des universités, à la date du 23 août dernier, marque la première phase du calendrier imposé par le protocole sanitaire dans le cadre de la prévention contre la propagation de la Covid-19. Ce protocole consiste au retour progressif des étudiants sur les bancs de l’université divisés en trois groupes. Le premier groupe est celui des étudiants en fin de cycles, qui ont repris le chemin de l’université ces quinze derniers jours, pour enfin obtenir leur diplôme, après la suspension des cours au mois de mars dernier pour cause de mesures de confinement imposées par la pandémie du coronavirus.



Reprise suspendue à la reprise des transports

Abdelbaki Benziane précise à ce sujet que durant la période du 23 août au 10 septeambre passé, «près de 12 000 enseignants ont décroché leur diplôme au niveau des ENS et sont prêts à enseigner dans les écoles primaires, les collèges et les lycées pour la nouvelle rentrée scolaire 2020/2021». Le ministre a également ajouté que durant cette même période du 23 août au 10 septembre, il y a eu la soutenance de 8 000 Masters et 800 thèses de Doctorat. Il a ajouté que le deuxième groupe concerné par cette reprise est celui des étudiants qui doivent passer les examens de passages en classe supérieure. A ce sujet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souligne que cette reprise est toujours à l’étude et qu’elle est suspendue à la reprise notamment des transports universitaires en l’absence de transports urbains suffisants et de transports inter-wilayas. Il déclare à ce sujet que des directives ont été données à l’Office des œuvres universitaires pour trouver des solutions pour le transport des étudiants résidant dans d’autres wilayas pour qu’ils puissent rejoindre leurs lieux d’études. Il s’agit également de trouver des solutions pour la restauration et l’hébergement de ces étudiants dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire que traverse le pays.



Le 1er décembre proposé date de la nouvelle rentrée

Par ailleurs, concernant la date de la nouvelle rentrée universitaire 2020/2021, Abdelbaki Benziane a annoncé que le ministère de l’Enseignement supérieur a proposé au gouvernement la date du 1er décembre prochain, précisant que cette date « est tributaire de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie et des protocoles sanitaires validés par le comité scientifique». Il souligne à ce sujet que l’accueil des nouveaux bacheliers à l’université est une étape importante à chaque rentrée universitaire et revêt cette année un caractère particulier. Ceci, d’une part, du fait même que la session du bac de cette année se déroule au mois de septembre, alors qu’habituellement elle se déroule au mois de juin et qu’au mois de septembre les inscriptions des nouveaux bacheliers sont déjà finalisées. D’autre part, cette nouvelle rentrée est inévitablement impactée par la situation sanitaire du pays et du contexte spécifique de la pandémie de Coronavirus. Abdelbaki Benziane souligne à ce sujet que « nous travaillons d’arrache-pied en collaborations avec le ministère des Télécommunications pour accélérer la modernisation de nos plateformes à travers la numérisation des procédures d’orientation et d’inscription des nouveaux bacheliers». Enchaînant que « cette année nous avons encore plus de conviction d’accélérer cette numérisation des plateformes d’inscriptions à l’université afin d’éviter les fortes affluences des personnes au niveau des centres d’inscription et ainsi juguler les risques de propagation du coronavirus».

A propos des nouveautés pour les bacheliers de cette année, le ministre a annoncé que pour cette nouvelle année universitaire, la liste des vœux s’est étendue à dix choix alors qu’elle était limitée auparavant à six. Il a ajouté que de nouvelles filières de spécialisation ont également été ouvertes pour cette nouvelle année universitaire, ce qui «permettra aux nouveaux inscris d’avoir un large éventail de choix pour leur études universitaires». Abdelbaki Benziane a également annoncé que l’autre nouveauté de cette année est le renforcement du réseau d’Etablissements d’enseignement supérieur avec l’ouverture de trois écoles supérieures au niveau national. La première spécialisée dans les forêts a été ouverte au niveau de la wilaya de Khenchela, la seconde consacrée aux énergies renouvelables a été ouverte à Batna et la troisième dédiée aux études supérieures en informatique et à la numérisation a été ouverte à Béjaïa.

