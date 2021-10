Le ministère des Transports a annoncé, mardi, la reprise de l’activité de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), à raison de deux voyages par semaine à destination de l’Espagne à partir du 21 octobre courant et de la France à partir du 1er novembre prochain. Cette reprise intervient « en application de la décision du Président de la République, dans le cadre des démarches du gouvernement visant à faciliter l’opération de déplacement des citoyens vers les différentes destinations internationales, selon le programme mis en place qui prévoit deux (02) voyages hebdomadaires à destination de l’Espagne et de la France », indique le communiqué. Les deux voyages sont répartis comme suit: un (01) voyage hebdomadaire à destination de l’Espagne (Alicante) qui se fera par alternance Alger-Alicante-Alger et Oran-Alicante-Oran. Le premier voyage prendra le départ jeudi 21 octobre 2021 à partir d’Oran. Pour ce qui est de la destination France (Marseille), le programme prévoit un seul (01) voyage par semaine. Le voyage à destination de Marseille sera effectué à bord du navire « Badji Mokhtar III » à partir du 1er novembre 2021, précise le ministère. « L’éventuelle programmation de voyages supplémentaires vers d’autres destinations sera examinée par les hautes autorités, selon les développements de la situation sanitaire du pays », conclut la même source.

