L’organisation du retour à l’activité des transports urbains et interurbains après le déconfinement, déjà entamé partiellement, s’annonce comme un casse-tête que le gouvernement doit régler au risque de voir les professionnels de la filière, qui s’impatientent déjà, manifester leur colère d’être à l’arrêt depuis le début de la crise sanitaire et les mesures prises pour protéger la population contre la Covid-19.

Pour l’autorité sanitaire comme pour l’Exécutif dans son ensemble, le problème se pose en particulier pour les grandes agglomérations, où des centaines de milliers de personnes circulent et se déplacent dans la journée avec le risque d’une relance active du nouveau coronavirus. Il est doublé pour certains transports routiers qui ont coutume de la surcharge des passagers, des autobus et des taxis pour lesquels il va falloir penser à des scénarios vraiment inventifs. D’abord, pour la santé des personnes, mais également pour des raisons économiques, l’impact ayant été très lourd pour les transports et nécessitant une reprise pour limiter les dommages.

Des propositions qui seront sans doute appliquées sur le terrain circulent déjà. Il s’agit entre autres de limiter l’afflux massif aux guichets en privilégiant pour la billetterie les formules d’abonnement ou de semi-abonnement. On évoque également l’idée de pratiquer la distanciation physique à l’intérieur des véhicules en réduisant de moitié le nombre de passagers à transporter comme on insiste sur l’évidence d’installer des systèmes de désinfection avant et pendant les déplacements. Mais encore faut-il que de telles suggestions soient valables pour tous les transports. Pour les transports publics, qui peuvent compter sur le soutien de l’Etat à des dispositions au coût économique à supporter, les difficultés apparaissent théoriquement moindres même si l’on sait que dans les grandes villes et les agglomérations périphériques, prendre un bus, c’est se préparer à la bousculade et à l’entassement, deux « amis » du virus.

Samedi, 6 juin, des responsables de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) ont annoncé avoir pris des mesures pour une reprise du travail contrôlée afin d’éviter tout risque de contamination à la Covid-19. Le responsable de la communication de l’entreprise, Ahcene Abbès, a évoqué « la désinfection des bus avant de quitter le garage », « l’isolement de la cabine du conducteur » et la « réduction du nombre de passagers à 25 au lieu de 100 ».



Limiter le nombre de passagers

Ce dispositif rassurant devrait être appliqué également aux usagers du métro et du tramway en tenant compte de la spécificité de ces types de transport. Hier, le fédéral UGTA des transports a affirmé à l’APS que les transporteurs publics, la SNTF qu’il a cité en exemple pour le ferroviaire, ont procédé à l’installation d’appareils de désinfection et de protection et « à la formation de leur personnel ». Seddik Berrama s’est, en revanche, inquiété pour les transporteurs privés pour lesquels rien n’a été décidé pour l’instant. «Jusqu’à présent, aucun plan n’a été élaboré pour les autobus privés concernés par le travail par système de vacation, ni pour les taxis », a déclaré le Secrétaire général de la Fédération des transporteurs. Les solutions existent, a-t-il dit hier à Reporters, mais elles vont être difficiles à mettre en œuvre par des transporteurs et des taxieurs qui n’entendent pas « rouler à vide », entendu par là et « selon ce qu’ils pensent » qu’il va falloir les convaincre à limiter le nombre de passagers à transporter. D’où son insistance à sensibiliser leurs représentants sociaux. Il s’agit, selon M. Berrama, d’éviter ce qui s’est passé en avril lorsque des commerçants autorisés à reprendre leurs activités n’avaient pas respecté les consignes de sécurité sanitaire. Il appartient aux syndicats et associations de la filière « ainsi qu’aux médias » de prévenir les professionnels à ne pas outrepasser ces consignes. « La reprise du travail avec des revenus inférieurs, a-t-il déclaré à l’APS, est mieux que de ne pas le reprendre définitivement ». n