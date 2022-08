Par Nadir Kadi

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a révélé, hier, certains résultats de la répression des fraudes. Le bilan sur les sept premiers mois de l’année 2022 montre une «hausse sensible de la majorité des indicateurs», et notamment du nombre de contrôles sur le terrain, de saisies de marchandises frauduleuses mais aussi d’analyses de conformité des produits.

Les principaux objectifs du secteur, à savoir «l’effort de contrôle économique et de répression de la fraude» et la «lutte contre la spéculation illicite» ont donné lieu à la saisie d’une valeur globale de 1,049 milliard DA de marchandises frauduleuse pour le premier, et à «71 procès de poursuites judiciaires» pour spéculation, avec saisie de 2 665,15 tonnes de d’une marchandise «d’une valeur globale de 218,69 millions DA».

Résultats en «hausse» qui s’expliquent notamment par une forte augmentation du nombre d’interventions des agents de contrôle. Le détail des chiffres du secteur du commerce, communiqués hier par l’APS, recense, en effet, «1 272 127 interventions» réalisées entre janvier et juillet 2022. Un indicateur en hausse de 32% par rapport à la même période de l’année 2021 (966 990 interventions), et qui a notamment abouti à la constatation de «123 064 infractions», à la présentation de «109 284 P-V de poursuites judiciaires» et à la «proposition de 10 403 fermetures administratives de locaux commerciaux».

Et dans cette même logique, le bilan du secteur du commerce ajoute que le nombre d’infractions constatées a augmenté de 69%, celui des P-V de poursuites judiciaires de 58%, et celui des propositions de fermeture administrative de 74%.

Opérations des services de répression des fraudes qui se sont plus particulièrement concentrées sur le commerce interne au pays, il apparaît selon les mêmes chiffres que le contrôle des cargaisons importées au niveau des frontières ont, de leur côté, «reculé de 25%», tout comme le nombre de cargaisons refusées pour non-conformité «en baisse de 23%». Une situation que le ministère du Commerce explique en soulignant qu’il s’agit d’une conséquence du «durcissement des mesures de contrôle aux frontières» en application des «directives du Gouvernement visant l’encadrement du commerce extérieur et la rationalisation des importations».

Travail de répression des fraudes, qui vise à garantir la sécurité du consommateur, en plus du contrôle de conformité avec la réglementation fiscale. Le bilan du secteur du commerce indique en ce sens que ses agents ont effectué «684 634 interventions ayant permis de constater 73 037 infractions qui ont donné lieu à l’établissement de 69 821 P-V de poursuites judiciaires concernant la dissimulation du chiffre d’affaires d’un montant de 23,115 Mds DA». Les principales infractions constatées restant des pratiques de prix illicites «non-respect des prix réglementés, fausse déclaration de prix de revient», le tout pour un «montant de 38 176 DA ayant abouti à la proposition de fermeture de 7 526 locaux commerciaux et la saisie de marchandises d’une valeur de 404,164 millions DA». Quant à la question du «contrôle de la qualité», les services du ministère ont effectué «587 493 opérations de contrôle au niveau du marché interne et des frontières ayant permis de constater 50 027 infractions qui ont donné lieu à l’établissement de 39 463 procès-verbaux de poursuites judiciaires et la saisie des marchandises non propres à la consommation d’un montant de 645,034 millions DA, outre la proposition de fermeture de 2 877 locaux commerciaux».

Et dans cette même logique, il apparaît, selon les chiffres du secteur du commerce repris par l’APS, que les contrôles de qualité se basent de plus en plus sur le travail de laboratoire d’analyses de conformité. Ainsi, on apprenait que les «analyses physico-chimiques» ont donné lieu au prélèvement de «4 438 échantillons (…) dont 636 non conformes (14%)». Les «analyses microbiologiques» ont quant à elles nécessité «4 176 échantillons (…) prélevés, dont 822 non conformes» soit un taux de 19%. <

Articles similaires