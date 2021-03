Un total de 58 tonnes d’huile de table subventionnée et 29 tonnes de viandes, rouge et blanche, ont été saisies dans plusieurs wilayas du pays, a appris l’APS samedi auprès du ministère du Commerce. Menée par les services de contrôle et de répression de la fraude relevant du ministère de la commerce en coordination avec les services de sécurité (Sûreté nationale et gendarmerie nationale), cette opération intervient dans le cadre de la lutte contre «le phénomène de la spéculation et du trafic illicite, notamment des produits subventionnés de large consommation», selon les explications fournies par le chargé de l’information au ministère, Samir Meftah. A noter que l’approvisionnement en huile de table a connu ces dernières semaines des perturbations ayant conduit à une hausse des prix en dépit des assurances des producteurs quant à la disponibilité des stocks. Plusieurs saisies de quantités d’huile de table stockées aux fins de spéculation ont été opérées la semaine dernière.

(APS)

