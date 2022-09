Les premières indications sont signées Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne de football (FAF). L’Algérie candidate pour abriter la CAN-2025 ? Il n’y a rien de concret pour l’instant. Le patron de la FAF a prôné un discours mesuré préférant attendre le signal des autorités et l’officialisation du retrait de la CAN à la Guinée, initialement désignée comme nation hôte. Zefizef respecte clairement la procédure sur le plan « déontologique ». Il sait qu’il ne faut jamais foncer la tête baissée dans ce genre de dossiers. Surtout avec un enjeu qui peut, dans certains cas, dépasser le cadre purement sportif.

Par Mohamed Touileb

« Je dois dire que rien n’est encore officiel concernant le retrait de l’organisation de la CAN-2025 à la Guinée. Tant que la Confédération africaine de la discipline n’a pas encore tranché sur le sujet, on ne peut annoncer quoi que ce soit concernant une éventuelle candidature algérienne. Ce serait incorrect aussi de la faire de notre part du point de vue déontologique », c’est la précision du successeur de Charaf-Eddine Amara à la tête de l’instance footballistique du pays.

Cette indication a été faite à l’issue du match Algérie-Arabie Saoudite qui a vu les nôtres s’imposer aux tirs au but pour rallier la finale de la Coupe arabe U17 avec un affrontement prévu contre le Maroc jeudi (20h).



Aucun doute sur les infrastructures

Même si ces précisions peuvent refroidir les ardeurs de certains qui voyaient déjà l’Algérie candidater pour reprendre le relais, le boss de la bâtisse de Dely Brahim a néanmoins tenu à assurer que « l’Algérie dispose d’infrastructures répondant aux normes et qui lui permettent de postuler à l’organisation de compétitions internationales ».

D’ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas hésité à confier l’organisation du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) 2022 qui se tiendra sur nos terres du 14 janvier au 03 février prochains. Aussi, l’Algérie abritera la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans (08 – 30 avril). La compétition en question sera d’ailleurs qualificative à la Coupe du monde de cette catégorie. C’est pour dire qu’il s’agit d’une édition stratégique.

Dans sa globalité, la sortie médiatique de Zefizef est très réussie. En effet, l’ancien SG de la FAF sait qu’il y a beaucoup de paramètres qui décident de l’issue d’un dossier de candidature. A commencer par les « adversaires » qui seront en lice pour le statut de « hôte ». Si sur le plan infrastructurel présente des atouts certains comme les enceintes neuves et les établissements hôteliers, en matière de lobbying au sein de la structure confédérale, l’influence reste « légère ».



La haute sphère pèsera

En Afrique, ce sont les rencontres avec les hautes autorités qui décident des suites à donner à toute requête. Ce fut le cas au Cameroun avec l’intervention du président Paul Biya. Son entrevue avec Patrice Motsepe, en présence de Samuel Eto’o, a grandement contribué au maintien de l’épreuve alors qu’il était question de l’annuler tout bonnement.

Il est évident que le président de la République Abdelmadjid Tebboune et les autorités se mêleront à cette postulation.

Il s’agira de convaincre les différentes parties d’opter pour le dossier de l’Algérie. Le CHAN-2022 devrait servir à faire les manœuvres nécessaires pour tenter d’obtenir des garanties avant de venir se mêler à la « bagarre » avec le Maroc qui fera tout pour remporter ce duel organisationnel. Il est évident qu’il faudra réunir tous les éléments et temporiser avant de se lancer. n