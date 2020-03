Le Cameroun a annoncé mardi le report à une date ultérieure, à cause du nouveau coronavirus, du championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de football, qui oppose des équipes nationales composées seulement de joueurs évoluant dans les championnats africains, prévu initialement dans ce pays du 4 au 25 avril. «Le principe du report du CHAN-2020 à une période plus propice a été retenu», a annoncé dans un communiqué le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Cette décision a été prise par le comité d’organisation «après avoir fait le point sur la situation exceptionnelle née de la pandémie du coronavirus», précise le communiqué. «Les nouvelles dates de la compétition seront arrêtées en fonction de l’évolution de la situation et communiquées en temps opportun», a-t-il précisé, soulignant que la décision a été prise en accord avec la Confédération africaine de football (CAF). Dix cas de nouveau coronavirus ont été confirmés à ce jour au Cameroun. La CAF a confirmé de son côté dans un communiqué que son «comité d’urgence» avait «décidé aujourd’hui de reporter» le CHAN-2020 «jusqu’à nouvel ordre» à la suite d’une «visite d’inspection médicale» au Cameroun. «Même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun», «la crise n’est pas encore stabilisée en Afrique», explique la CAF. «Voyager à travers le continent devient de plus en plus compliqué, voire impossible pour certains pays», ajoute la confédération africaine, concluant: «L’administration de la CAF proposera les nouvelles dates potentielles en temps voulu et en fonction de l’amélioration de la situation». La phase finale de la compétition, qui doit voir s’affronter les équipes de 16 pays composées seulement de joueurs africains évoluant dans leur championnat national, devait être organisée du 4 au 25 avril dans trois villes du Cameroun (Yaoundé, Douala et Limbé). Elle doit servir de tour de chauffe avant la compétition reine du continent, la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se jouera en 2021 au Cameroun, et fait figure de test de la capacité de Yaoundé à héberger une compétition internationale. Mardi également, l’Euro de football initialement prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes d’Europe a été repoussé à 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. n

