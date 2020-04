Dans un communiqué, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef) précise le champ d’application de ces mesures de sauvegarde des entreprises, impactées par les effets de la pandémie Coronavirus. Elle indique que les particuliers, c’est-à-dire les citoyens ayant contracté des prêts sont également concernés. Détails.

Les premières mesures de sauvegarde des entreprises, à savoir le report des remboursements de leurs crédits et le rééchelonnement de leurs dettes entrent en application. C’est ce qu’annonce l’Abef dans un communiqué cité par l’APS. «Dans le contexte actuel de la prorogation de la pandémie Covid-19, en application de l’instruction de la Banque d’Algérie (du 6 avril), les banques et établissements financiers, conscients de l’impact économique de la situation sanitaire actuelle du pays, ont décidé de prendre des mesures de sauvegarde des entreprises et de l’outil de production. Tenant compte des difficultés que rencontrent les entreprises, particulièrement exposées du fait de la suspension ou des perturbations de leurs activités, les banques de la place ont exprimé leur solidarité avec la clientèle et leur volonté de les accompagner dans cette situation exceptionnelle», lit-on dans le texte. Concrètement, l’Abef indique qu’elle allait examiner la situation individuelle de chaque client (particuliers, professionnels, TPE, PME/PMI) et prendre les mesures appropriées portant essentiellement sur le report et/ou le renouvellement des échéances de crédit arrivés au 31 mars et postérieurement.

Les mesures de sauvegarde touchent les citoyens, les

micro-entreprises et les start-ups

Décodage. Ces mesures touchent aussi les particuliers, c’est-à-dire les citoyens ayant contracté des prêts immobiliers de consommation, tels que les crédits automobile, ainsi que les micro-entreprises notamment créées dans le cadre de l’Ansej, et les start-ups. Elles concernent, outre les autres entreprises comme les PME, probablement les médecins, dentistes et artisans, en particulier, qui ont contracté des prêts pour équiper leur cabinet ou local et qui sont impactées par l’arrêt ou la baisse d’activité. Il s’agit principalement de remboursement des échéances de crédits de mars et postérieurement, c’est-à-dire avril et mai, et bien plus tard. En effet, ces mesures sont applicables pour une durée de six mois, indique le communiqué. Ce qui veut dire que les bénéficiaires de ces mesures ne vont pas rembourser leurs crédits pendant toute cette période. Ce qui est nouveau également, l’association annonce le maintien ou le renouvellement des crédits d’exploitation, c’est-à-dire de pouvoir pour l’entreprise bénéficier de l’argent lui permettant de fonctionner en attendant la reprise d’activité, de pouvoir vendre ses produits et de recevoir des recettes. Concernant le rééchelonnement de dettes des entreprises, l’Abef annonce la consolidation des impayés non traités à la date du 31 mars 2020 et postérieurement c’est-à-dire jusqu’à septembre, la prorogation des dates limites d’utilisation des crédits et les différés de paiement ainsi que l’annulation des pénalités de retard de créances exigibles à la date du 31 mars 2020. En clair, les entreprises concernées bénéficient d’un nouvel étalement du remboursement de leur dette, d’un nouveau délai de grâce et s’ils ne remboursent pas leurs échéances initiales, ils n’auront pas à payer une pénalité de retard. L’Abef indique également que les banques, en dépit des effets du confinement, continueront à assurer leurs services habituels pour permettre à la clientèle d’exercer ses opérations dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire que les agences bancaires seront ouvertes pour notamment les encaissements de chèques, des salaires, les virements et autres opérations bancaires.

A noter que ces premières mesures de sauvegarde ont été décidées par la Banque d’Algérie après que le Forum des chefs d’entreprise, Care et des économistes aient interpellé le gouvernement Djerad sur la nécessité de prendre des mesures fortes, afin d’éviter l’effondrement de l’économie nationale en raison de l’arrêt d’activités et la baisse de la demande induite par les effets de la pandémie Covid-19. Dans la foulée, le ministre de l’Industrie a indiqué que des mesures en faveur des PME petites et moyennes entreprises, le pan de l’économie qu’il considère comme le plus touché par la crise Coronavirus, allaient être prises par le gouvernement. Mais pour l’instant, toutes ces mesures s’avèrent insuffisantes. Il convient, selon l’économiste Rachid Sekak, que l’Etat règle également ses arriérés envers les entreprises en particulier du BTPH, qu’elle accorde sa garantie aux banques pour l’octroi de crédits d’exploitation et qu’elle institue un filet social en direction des chômeurs qui ont perdu leur emploi en raison des répercussions négatives de cette pandémie. <