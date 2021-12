La Confédération africaine de handball (CAHB) a décidé, jeudi, d’annuler les résultats du tirage au sort de la CAN-2022 de la discipline et la reporter au-delà du mois initial de son déroulement (13-23 janvier). L’instance confédérale n’a pas donné plus de détail sur les raisons ayant motivé cette décision. Elle s’est contentée d’évoquer des « recours des pays participants ».

Par Mohamed Touileb

L’Algérie, septuple championne d’Afrique et valeur sûre de la petite balle continentale, a décidé de renoncer à sa participation pour des raisons politiques. Si le tirage au sort s’est déroulé mercredi à Abidjan en prenant en compte l’absence des « Fennecs », il a fini par être annulé. « Suite aux recours enregistrés au Secrétariat de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) après le tirage au sort, le Comité Exécutif, réuni en session extraordinaire, ce jeudi 9 décembre 2021, par visioconférence, a pris une mesure de report de la 25ème Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes, au–delà du mois de janvier 2022 », a mentionné la structure handballistique principale en Afrique sur son site internet jeudi.



Délocalisation en vue ?

Une décision plus précise avec plus de détails sera prise par le Conseil de la confédération qui « procèdera à un examen approfondi du dossier, au cours de sa session prévue le 28 décembre 2021, en vue d’une suite diligente ». On ne sait donc pas quel sort sera réservé au tournoi que le Maroc est censé abriter. Ce rebondissement serait la résultante de deux probabilités et pas une troisième.

Soit les raisons sanitaires liées à la régénérescence de la Covid-19. Soit le choix de Guelmim et Laâyoune comme ville hôte de cette épreuve. Le fait que cette dernière fasse partie du territoire du Sahara Occidental aurait, peut-être, fini par dissuader les autres participants, notamment la Tunisie et l’Egypte, les deux autres géants de ce sport sur le plan continental, de cautionner cette « vassalisation sportive ».

En tout cas, l’Algérie n’a pas longtemps attendu pour prendre position par rapport à cette décision même si la CAHB avait, dans un premier temps, estimé que le Maroc remplit parfaitement le cahier de charges.

Récemment, dans une interview accordée à La Gazette du Fennec, Abdelkrim Bendjemil, président du Comité directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), avait noté que « cette coupe d’Afrique est prévue de se jouer à Laâyoune. Nous sommes contre cela et le dossier est en cours de règlement au niveau des instances algériennes. Je n’ai toujours pas d’échos concernant cela ».



Sanctions évitées ?

Par ailleurs, l’ancien international a indiqué que son souhait est que « ce championnat soit décalé afin d’être délocalisé et qu’on puisse le jouer ailleurs. Mais là c’est juste les vœux d’Abdelkrim Bendjemil rien d’autre. Aujourd’hui je ne sais pas si la situation a évolué ou non ». Décidément, ce scénario a des chances de se produire.

Cela évitera à l’Algérie de payer son boycott car il est « puni » par les règlements de la CAHB. Une amende de 20.000 euros pour non-participation et d’éventuelles autres sanctions financières et morales peuvent être prononcées. « Oui je conçois très bien qu’on pourrait avoir des conséquences fâcheuses et qu’on pourrait être sanctionné. Le problème est que c’est un dossier que je ne maîtrise pas. Le dossier est très bien traité par le ministère de la jeunesse et des sports. Je ne peux pas m’avancer sur ce qu’il va en découler », avait lâché Bendjemil. Affaire à suivre.