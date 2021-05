Le programme officiel des vols internationaux, dégagé par les pouvoirs publics pour l’ouverture partielle des frontières, à partir du 1er juin, a été communiqué hier par le Premier ministère.

Par Feriel Nourine

Il diffère de celui communiqué par l’ambassadeur d’Algérie, samedi dernier, laissant entendre que la reprise des vols par Air Algérie allait être réduite aux seules dessertes entre l’Algérie et la France et à raison de cinq vols quotidiens, en guise de première étape de réouverture des frontières aériennes du pays.

En ce sens, les services de Abdelaziz Djerad annoncent, dans un communiqué, une reprise qui se fera avec 6 vols hebdomadaires qui verront la compagnie nationale transporter des passagers de et vers la France, mais aussi la Turquie, l’Espagne et la Tunisie.

Rappelant que la démarche adoptée dans le cadre de la réouverture partielle, décidée le 16 mai dernier en Conseil des ministres, la même source indique que les mesures prises à ce propos « s’inscrivent toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et de les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (Covid-19) ». Elles sont, à cet effet, « soutenues par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité ».

Les liaisons entre l’Algérie et la France s’adjugent le gros du programme hebdomadaire mis en place avec 3 vols sur les 6 inscrits, dont 2 vols de et vers Paris et 1 vol de et vers Marseille, alors que les 3 vols restant ont été répartis sur la Turquie (Istanbul), l’Espagne (Barcelone) et la Tunisie (Tunis) à raison d’un vol pour chacune des trois destinations, précise le communiqué du Premier ministère. Avant d’ajouter que dans un premier temps, seuls les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine sont autorisés à accueillir les passagers à l’arrivée ou en partance des destinations sus-indiquées. Les mesures prises restent toutefois « adaptables en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique », fait-on encore savoir.

Concernant les conditions d’embarquement à destination de l’Algérie, le communiqué reconduit les détails antérieurement communiqués sur ce sujet. Il rappelle que le voyageur désirant entrer sur le sol national doit être soumis à un protocole sanitaire strict. Dans le détail, il doit être détenteur du résultat négatif d’un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage, disposer d’un billet valide et de la fiche sanitaire dûment renseignée, s’acquitter préalablement des frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire auquel doit se soumettre chaque passager à l’arrivée sur le territoire national ainsi que les frais du test de dépistage de la Covid-19, prévus par les autorités sanitaires. « Les frais de séjour dans les sites d’hébergement sont à la charge exclusive du passager. Ces conditions doivent être impérativement réunies avant l’embarquement », insiste-t-on. Une fois arrivé à Alger, le voyageur doit faire un test RT-PCR de moins de 36 heures, se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d’une période de cinq (5) jours au niveau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent, puis effectuer un test de dépistage de la Covid-19 à la fin du confinement.

« La levée du confinement se fera au cinquième jour à la suite d’un test de dépistage de la Covid-19 négatif. En cas de résultat positif, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de cinq (5) jours », ajoute la même source, précisant que pour les conditions de confinement, « une liste des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers, est arrêtée conjointement entre les secteurs de l’Intérieur, du Tourisme et de la santé ».

A propos des modalités dégagées pour la sortie du territoire national, le Premier ministère indique que les passagers « demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités des pays d’accueil pour leur entrée sur leurs territoires ». Concernant les informations complémentaires et précisions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif prévu, la compagnie Air Algérie est chargée de les relayer à travers son site web, conclut le communiqué.