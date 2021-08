Le ministère des Transports a annoncé mercredi dans un communiqué que le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires à compter de samedi 28 août dans le cadre de la réouverture partielle de l’espace aérien fermé au titre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19. En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement du programme des vols d’Air Algérie vers différentes destinations internationales, « le ministère des Transports annonce le nouveau programme approuvé qui entrera en vigueur samedi 28 août 2021 et en vertu duquel le nombre de vols passera de 9 à 32 vols hebdomadaires de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran », précise le communiqué. Les vols sont programmés comme suit:

-Vingt-quatre (24) vols hebdomadaires vers la France, dont trois (3) dimanche, lundi, mercredi et vendredi et quatre (4) mardi, jeudi et samedi.

-Deux (2) vols hebdomadaires vers la Turquie (Alger-Istanbul) dimanche et jeudi.

-Deux (2) vols hebdomadaires vers l’Espagne (Alger-Barcelone) mercredi et vendredi.

-Un (1) vol hebdomadaire vers l’Italie (samedi).

-Un (1) vol hebdomadaire vers l’Allemagne (mercredi)

-Un (1) vol hebdomadaire vers la Tunisie (vendredi)

-Un (1) vol hebdomadaire vers la Russie (vendredi).

Le ministère a ajouté que, dans le cadre du principe de réciprocité, « ce nombre sera doublé par les compagnies aérienne étrangères opérant en Algérie ». Pour ce qui est du transport de marchandises, la même source a rappelé qu’Air Algérie Cargo opère actuellement dix-sept (17) vols hebdomadaires réguliers vers la France, la Turquie, l’Allemagne, la Belgique et d’autres vols à la demande. Le ministère des Transports a, par ailleurs, affirmé que « les hautes autorités envisageront la programmation de vols vers d’autres destinations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays ».