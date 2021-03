Le ministère de la Culture et des arts a annoncé hier mardi le lancement d’un programme de projections cinématographiques qui compte une quinzaine de films algériens récents afin de relancer à partir du 15 mars l’activité de plusieurs salles de cinéma dans différentes villes du pays, annonce le ministère sur sa page Facebook.

Les cinéphiles auront la possibilité de découvrir des films, pour la plupart jamais distribués en Algérie à l’instar de «143, rue du désert» de Hassen Ferhani, «Abou Leila» de Amine Sidi Boumediene, «Paysages d’automne»

de Merzak Allouache, «Héliopolis» de Djaafar Gacem, ou encore «Matares» de Rachid Benhadj. Ces projections sont annoncées dans les villes d’Alger, Oran, Bejaia, Constantine, Tlemcen, Annaba, Bechar Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes, Batna, Souk Ahras et Laghouat. D’autres films sont également annoncés comme «La cinquième saison» de Ahmed Benkamla, «Dzair» de Mehdi Tsabbast, «Saliha» de Mohamed Sahraoui, «Djenïa» de Abdelkrim Bahloul, «L’étoile d’Alger» de Rachid Benhadj, «Ben Badis» de Bassel El Khatib, «Le sang des loups» de Ammar Si Fodhil, «Argo» de Ammar Belkacemi ou encore «Les intrus» de Mohamed Hazourli. Les détails de cette programmation et les salles sélectionnées pour abriter les projections n’ont pas encore été communiqué. <

Articles similaires