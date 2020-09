Les garderies et jardins d’enfants, relevant de l’Etablissement de gestion des structures préscolaires d’Alger (EPIC Presco) ont enregistré une première vague estimée à près de 1000 enfants à la faveur de la levée de la suspension de l’activité de ces structures.

Dans le cadre de la réouverture des jardins d’enfants et des garderies relevant de l’Etablissement de wilaya « Presco », 37 des 43 crèches relevant dudit établissement ont reçu une première vague de près de 1.000 enfants accueillis par un staff administratif et pédagogique qui a supervisé l’application du Protocole sanitaire en vigueur pour la lutte contre la COVID-19, a précisé le patron de Presco, Merouane Messar.

Soulignant que les pouvoirs publics « ont autorisé l’accueil de 2.400 enfants dans toutes ces crèches et ce en utilisant 50 % des capacités d’accueil de chaque crèche dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie, le même responsable a indiqué que le nombre d’enfants doublera les semaines à venir.

Le directeur de l’Etablissement a affirmé, par la même occasion que les 50% des enfants à accueillir concernent les catégories suivantes: préscolaire (5-6 ans), moyenne section (4-5 ans), petite section (3-4 ans), toute petite section (-3 ans), ajoutant que la priorité sera accordée aux enfants inscrits en mars 2020, n’ayant pas bénéficié du programme de l’Etablissement.

Il a souligné que des supports de distribution du gel hydro-alcoolique ont été placés à l’entrée de chaque établissement, avec obligation du port du masque pour tous les éducateurs et les travailleurs et la désinfection permanente des lieux, en application des dernières instructions du wali d’Alger.

Le même responsable ajoutera que les gérants de ces établissements sont tenus pour responsables en cas de non-respect des mesures barrières et d’hygiène édictées alors que des inspections inopinées « seront effectuées et en cas de non-respect du protocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement fermé ».

Par ailleurs, « Presco » entamera à travers ses crèches ouvertes la distribution de manuels pédagogiques aux enfants des préscolaire (de 5 à 6 ans), selon M. Messar, qui fera savoir qu’un nouveau programme pédagogique pour l’année 2020 a été adopté pour la moyenne section (de 4 au 5 ans) par le conseil psychopédagogique de l’Etablissement, a fait savoir le même responsable.

La présidente du conseil psychopédagogique de «Presco», Nadia Messouas a expliqué, à ce titre, que « l’objectif escompté de ces manuels réside dans l’accompagnement pédagogique et psychologique de l’enfant ».

Les enfants bénéficieront, à cet effet, de trois séances d’enseignement (20 minutes chacune) pendant la semaine par plusieurs moyens pédagogiques, y compris ces manuels qui se serviront de « support dans l’enseignement outre le suivi psychologique permanent tout au long de l’année des enfants à l’instar de la dysarthrie ou de difficulté d’adaptation », a expliqué la même responsable. n