Le juge d’instruction près le tribunal de Souk-Ahras a ordonné de placer sous mandat de dépôt le conducteur du bus de transport de voyageurs assurant la ligne Souk-Ahras-Annaba qui s’est renversé en causant la mort de 8 personnes et des blessures à 28 autres, rapporte, ce mardi, l’APS en citant le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel, Sofiane Bouaita.

Cette même source a affirmé à l’APS que le conducteur du bus (D.M.S), âgé de 36 ans, a été arrêté dimanche suite au renversement, mardi dernier, du bus de transport de voyageurs qu’il conduisant au lieu dit « Belahreche » dans la commune d’El Mechroha, pour « homicide involontaire, blessure involontaire, non diminution de la vitesse dans les virages et les pentes » notamment. Le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzegza a décidé de retirer l’autorisation d’exploitation de la ligne au propriétaire, consécutivement à l’imprudence du conducteur et sa violation du code de la route sur une voie double qui a été à l’origine de ce tragique accident.