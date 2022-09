PAR MILINA KOUACI

Après le personnel administratif, les enseignants ont fait leur rentrée hier avant la rentrée officielle avec les élèves, fixée au 21 septembre.

Bien qu’aucune décision ne soit officiellemnt actée pour le moment, cette année devrait marquer le retour à la normale. Ce sera la première rentrée scolaire normale depuis le début de la pandémie de coronavirus. Sur proposition du ministère de la Santé, le département de Abdelhakim Belabed retournera au système d’enseignement d’avant coronavirus et abandonnera l’enseignement par alternance de groupe.

Les syndicats et les parents d’élèves, partisans du retour au système habituel, évoquent notamment le non-parachèvement du programme scolaire et la pression que subissent les enseignants face à l’obligation de devoir rabâcher le même cours plusieurs fois par jour. Cependant, ils redoutent la surcharge des classes, qui était déjà posée « avec acuité avant coronavirus ».

Certains syndicats parlent du manque d’infrastructures et d’autres évoquent le retard de leur livraison, qui devraient être réceptionnées à la prochaine rentrée. Le ministre du secteur a indiqué en juin dernier, qu’il prévoit de recevoir 413 établissements scolaires ( 268 primaire, 85 collèges et 60 lycées) ainsi que 1 795 en extension en prévision de la rentrée scolaire 2022-23.

L’encadrement pédagogique est aussi posé par le partenaire social qui réclame l’ouverture de postes budgétaires ou le recrutement des enseignants contractuels dans les postes vacants.

Pour rappel, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a indiqué mardi que son département a proposé un retour à la normale, mais en restant « vigilants». Le ministre de la Santé s’est montré rassurant. « Nous sommes chargés de la protection des enfants. Et nous avons les vaccins, les masques et autres moyens, surtout une expérience de deux années de lutte contre le coronavirus», a encore ajouté M. Benbouzid.

Dans un autre volet, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, reçoit aujourd’hui les syndicats du secteur pour une journée d’information dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire.

Une réunion d’ordre protocolaire, tenue à l’approche de chaque rentrée, mais qui permettra en parallèle aux syndicats de prendre connaissance de ce qui est prévu en matière de pédagogie. « Nous allons débattre des questions pédagogiques et de tout ce qui est lié à la rentrée scolaire », fait savoir le porte-parole de l’Unpef, Abdelouahab Lamri Zegar.

Il est attendu d’Abdelhakim Belabde d’ouvrir le débat sur le dossier du statut particulier qui est en cours de finalisation. Ce projet de loi a provoqué l’ire de plusieurs syndicats qui se sont retirés de la commission chargée de son élaboration, car, selon eux, la mouture du projet de loi ne répond pas à leurs attentes et la commission n’a pas pris en considération leurs propositions.

Ce dossier risque de perturber la rentrée scolaire, à commencer par les adjoints de l’éducation décidés de boycotter la rentrée et toutes les activités administratives.

De son côté, la Confédération des syndicats algériens (CSA) ne cache pas la présence d’un fort malaise social, suite à la dégradation du pouvoir d’achat et à l’envolée des prix des produits de consommation et dernièrement des fournitures scolaires, sachant que plus de 10 millions d’élèves sont concernés par la rentrée. «Pour le moment, aucune décision n’est prise. Nous allons convoquer une réunion et décider des actions à entreprendre», nous dit le coordinateur de la CSA, Boualem Amoura.

