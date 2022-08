PAR MILINA KOUACI

Le personnel administratif reprend aujourd’hui et les enseignants feront leur rentrée dans trois jours. Cependant, la date de la rentrée scolaire n’est toujours pas communiquée par la tutelle. Cela continue de faire réagir des syndicats autonomes comme Conseil des lycées d’Algérie (CLA) qui qualifie, en effet, la situation actuelle du secteur de «catastrophique». Citant «les décisions improvisées» du ministère et les «rumeurs qui ont suivi son manque d’information et de communication», il s’interroge sur «l’indépendance» du ministère dans la prise de décision liées au secteur tout en demandant «d’ignorer et d’écarter» toutes les décisions qui n’émanent pas de la tutelle.

L’ambiguïté n’entoure pas que la date de la rentrée scolaire, mais aussi le mode d’enseignement qui sera adopté pour cette année scolaire. Le ministère n’a toujours pas décidé s’il va reconduire le mode d’enseignement par répartition de groupe ou retourner à l’organisation scolaire normale d’avant la pandémie. Dans ce sens, le CLA met en garde la tutelle de la reproduction du scénario de l’année passée où les cartes scolaires ont été établies dans «l’anarchie», ajoute la même source. Le CLA réitère ses appels pour la «réforme du cycle secondaire et la révision des programmes et exige d’augmenter le budget de l’école publique».

En prévision de la prochaine rentrée, le Syndicat national des directeur des écoles primaires (Snadep) demande à la tutelle de mobiliser tous les moyens humains et matériels, notamment les produits de désinfection, la réhabilitation des infrastructures, connexion de toutes les écoles à internet et consacrer le principe d’égalité de chance pour une école de qualité qui consacre les constantes de la nation et aller avec le développement scientifique et technologique. Outre les revendications pédagogiques qui constituent une partie de ses luttes syndicales, le CLA n’omet pas de rappeler ses revendications socioprofessionnelles – pouvoir d’achat et retraite sans conditions d’âge. Le Snadep exprime aussi son attachement à ses revendications, et menace de faire recours à tous les moyens de lutte légaux pour les faire valoir. Le syndicat dénonce la baisse du pouvoir d’achat ainsi que la situation sociale des enseignants et revendique l’amélioration du pouvoir d’achat, la promotion du statut matériel et moral du directeur qui lui permet d’acquérir un confort économique et social ainsi que le droit de départ en retraite sans conditions d’âge. Il tient à la libération des écoles primaires de la gestion des Assemblées communales et poursuit la lutte jusqu’à la concrétisation de ses revendications. Il appelle à l’association du Snadep dans les décisions et dossiers liés à la vie professionnelle et sociale du directeur et tout ce qui est lié à la réforme et au soutien du système éducatif.

STATUT PARTICULIER, LE MÉCONTENTEMENT DES DIRECTEURS

DU PRIMAIRE

La mouture du projet de statut particulier ne serait pas à la hauteur des attentes des travailleurs du secteur de l’éducation. Après les adjoints de l’éducation et les laborantins, les directeurs des écoles primaires ont explicitement exprimé «leur grogne et leur insatisfaction», notamment en ce qui concerne la commission qui n’a pas pris en considération les propositions du syndicat.

Les directeurs de l’enseignement primaire expriment leur «mécontentement» du contenu des P-V de réunion avec la commission chargée de l’élaboration du statut particulier tout en exprimant leurs réserves vu que la commission n’a pas pris en considération les propositions du syndicat, notamment celle liée au statut du directeur (classification). Selon des acteurs sociaux, le nouveau statut particulier entre en vigueur en janvier prochain, le Snadep entend défendre la corporation des directeurs via les voies légales. De son côté, le CLA dénonce la politique du «débat orienté» adoptée par la tutelle pour un dossier aussi important, l’accusant d’exploiter les «divergences» entre syndicats, ce qui ne sert pas le système éducatif, et demande de dévoiler la mouture du statut particulier. Le CLA s’est retiré de la commission mixte chargée de la révision du statut particulier, en dénonçant «l’atermoiement et la tergiversation» de la tutelle qui ne leur a pas présenté son avant -projet de statut particulier. Le Cnapeste a fait part au ministère de son intention de ne pas prendre part aux réunions de travail consacrées au statut particulier pour motif de non-publication de la décision portant création de la Commission mixte. Pour rappel, ce dossier a été ouvert en octobre dernier suite à une instruction du président de la République. <

