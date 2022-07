L’aspect que devrait prendre la prochaine rentrée scolaire est précisé dans une circulaire cadre. Le ministère de l’Education nationale entend généraliser l’utilisation de la tablette numérique dans plusieurs écoles primaires en les mettant à la disposition des élèves avant la rentrée scolaire 2022-23. A l’heure actuelle, 8 écoles en sont dotées.

L’utilisation des tablettes numériques dans le cycle primaire, comme outil pédagogique, devrait s’élargir dès la prochaine rentrée scolaire. Un dispositif retenu par le ministère pour alléger le poids du cartable des élèves. Les écoles vont être progressivement équipées permettant aux élèves d’utiliser la tablette et le livre scolaire en format pdf à la place du format papier.

La circulaire a souligné que 8 écoles primaires sont dotées de tablettes. Le ministère compte fournir un grand nombre de tablettes avant la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l’Education a, en effet, annoncé récemment la mise à la disposition des élèves du cycle primaire les manuels scolaires en format numérique (PDF) et évoqué la possibilité de les télécharger gratuitement, afin de réduire le poids du cartable des élèves. Des dispositions de sécurité seront prises dans les écoles dotées de tablettes numériques pour ces équipements.

Par ailleurs, la circulaire met en avant l’impératif de limiter le recours à la double vacation dans le cycle primaire, notamment, en 1re et 2e années Ce système de scolarité consiste en la domiciliation de plusieurs classes dans une même salle de cours, en raison du manque de structures.

Toujours dans le palier primaire, et afin de concrétiser le principe d’égalité de chance, la circulaire a appelé à l’élargissement des classes préparatoires. Le nombre d’enfants en âge de préscolarisation augmente, mais ils n’ont pas tous la possibilité d’intégrer les classes préscolaires. Les parents d’élèves relèvent des « inégalités » en matière de scolarisation. Certains enfants ont de la chance d’être inscrits dans une classe préparatoire, tandis que d’autres, vivant dans des localités où les établissements ne disposent pas de salles de classe préparatoire sont contraints d’attendre qu’ils atteignent l’âge légal pour aller à l’école. La même source fait état de l’ouverture de poste de superviseur de l’éducation dans le primaire à partir de la prochaine rentrée.

Le ministère de l’Education a appelé les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire réussie sur tous les plans.

Sur le plan pédagogique, la circulaire a demandé d’élargir l’enseignement de tamazight dans les wilayas où elle n’est pas enseignée et l’ouverture de nouvelles classes dans les wilayas où elle est enseignée suivant la demande sociale. En ce qui concerne l’encadrement pédagogique, la circulaire cadre indique que la priorité dans le recrutement sera accordée aux diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS) et ce, à travers l’adoption de plusieurs mécanismes dont le détachement, en vue de permettre aux enseignants titulaires d’un diplôme d’enseignement dans le cycle secondaire d’enseigner dans les deux autres cycles, en conservant le même traitement dans le diplôme de fin d’études obtenu. Le ministère fera recours aux sortants de 2022 et a demandé également de recenser les postes vacants avant la rentrée scolaire.



L’école obligatoire jusqu’à 16 ans



Afin d’éviter la déperdition scolaire, le ministère a appelé les parents et les établissements scolaires pour la réintégration et l’obligation de scolarisation des élèves qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, et 18 ans, pour ceux des catégories à besoins spécifiques, en application de l’article 12 de la loi 08/04 de l’orientation de l’éducation.

Dans la continuité de la préparation de la rentrée scolaire, le ministère a appelé à arrêter le nombre d’élèves attendu dans chaque niveau, chaque cycle, et filière dans le secondaire. Il s’agit, également, de la création des groupes pédagogiques, et d’accorder à cette opération l’attention nécessaire et d’élaborer des emplois du temps adaptables en fonction de la situation de chaque établissement, selon le nombre d’élèves, les groupes pédagogiques, les locaux et l’emplacement de l’établissement.



Ecoles privées : obligation de respecter le contrat-type



Les écoles privées sont tenues de respecter le contrat-type entré en vigueur en octobre 2020, indique la circulaire cadre. Le modèle type de contrat, signé entre les ministères de l’Education nationale et celui du Commerce est

censé protéger les droits des élèves au même titre que ceux des promoteurs de ces établissements et permet d’organiser le travail des écoles privées.

Cette loi a été élaborée afin de prévenir les litiges entre écoles et parents d’élèves comme ceux survenus en 2020, lorsque les cours ont été suspendus en raison de la propagation de coronavirus. Des responsables des écoles privées avaient refusé de délivrer des bulletins de notes, d’autoriser le transfert des élèves vers d’autres établissements et la non-inscription pour la prochaine année scolaire si les parents ne s’acquittent pas des frais de scolarité d’une période où les élèves n’ont pas eu classe.