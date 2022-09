Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution de plus de 20.000 cartables, à travers le territoire national, notamment les wilayas frontalières et celles du Sud, en prévision de la rentrée scolaire, mercredi prochain, a indiqué dimanche un communiqué de cette instance. Dans le cadre de l’action humanitaire en coordination avec les autorités locales, «le CRA a lancé une campagne de solidarité, à l’occasion de la rentrée scolaire, portant distribution de plus de 20.000 cartables, à travers le territoire national, tout en focalisant sur les wilayas frontalières et les wilayas du Sud», indique la même source. A ce titre, le communiqué du CRA indique que la wilaya de Bordj Badji Mokhtar a bénéficié de « 2.400 cartables, d’aides médicales, de produits alimentaires, de lits et de tentes pour les nomades», alors que la wilaya de Béni Abbas a bénéficié de «1.000 cartables, en sus d’aides, de vêtements, de lits et de tentes». Les wilayas de Béchar, Adrar, Timimoun, Ain Salah et In Guezzam ont également bénéficié de 1.000 cartables. Djelfa a bénéficié de 1.500 cartables, tandis qu’El M’ghair, Ouled Djellal, El Menia, Naâma, Ghardaïa, Souk Ahras et El Tarf ont bénéficié de 500 cartables. Quant à la wilaya de Tizi Ouzou, elle a bénéficié de 300 cartables. Il a également été procédé à «la distribution de plus de 1.500 cartables au niveau des campings d’été pour les enfants du Sud, de «différentes aides aux réfugiés sahraouis et à la représentation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Alger, en sus de vêtements, tabliers et manuels scolaires à travers la majorité des bureaux de wilaya», précise le même communiqué qui fait état, en outre, de la contribution des bénévoles dans les opérations de nettoyage des écoles, en prévision de la rentrée scolaire.

