Les parents d’élèves adhérents aux différents espaces virtuels inclus dans le système numérique du secteur de l’éducation nationale auront la possibilité de s’acquitter du paiement des manuels scolaires à distance en utilisant la carte “Edahabia” d’Algérie Poste, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

“A partir de mercredi 21 septembre concédant avec le premier jour de la rentrée scolaire 2022-2023, les parents d’élèves auront la possibilité d’effectuer le paiement des manuels scolaires via la carte “Edahabia” d’Algérie Poste ou par mandat de paiement sans avoir besoin de se déplacer vers les bureaux de poste, tout en évitant l’utilisation de l’argent liquide”, lit -on dans le communiqué.

A cette occasion, le ministère de l’Education invite les parents d’élèves non encore inscrits dans cet espace à s’adhérer dans les plus brefs délais via le lien http://awlya.education.gov.dz pour bénéficier de la prestation suscité et divers autres prestations à distance proposées par le système numérique du secteur de l’éducation, a conclu la même source.