Les marchés «Souk-Errahma» de vente des fournitures scolaires ouverts au niveau de quelques régions dans le Sud du pays connaissent une affluence importante des citoyens venus nombreux acquérir les fournitures scolaires proposés à des prix «raisonnables» par rapport à ceux affichés dans les papeteries et autres espaces commerciaux, ont constaté lundi les journalistes de l’APS. Dans la wilaya de Touggourt, le marché Errahma, ouvert par les autorités locales au niveau de la salle omnisports de la ville, a été pris d’assaut par les citoyens venus, en compagnie de leurs enfants, notamment ceux nouvellement inscrits en primaire, acquérir des articles scolaires auprès de dizaines de commerçants, détaillants et grossistes, présents sur place. Approchés par l’APS, de nombreux parents d’élèves se sont félicités de l’organisation de pareille manifestation commerciale qui vient à juste titre se solidariser avec les ménages de bourses modestes leur permettant d’avoir des articles à des prix qualifiés de «relativement abordables». Devant s’étaler tout au long du mois de septembre courant, cette initiative, qui intervient en application des instructions du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations pour la réussite de la rentrée sociale et scolaire, vise à vendre aux parents d’élèves des fournitures scolaires à des prix compétitifs, a indiqué, de son côté, le directeur du commerce, Mohamed Mustapha Bediaf. A la veille de la rentrée scolaire, le secteur de l’éducation œuvre, en coordination avec les services du commerce, à ouvrir des points de vente agréés des manuels des trois paliers scolaires à des prix fixes et étudiés par souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Dans la wilaya d’El-Meghaïer, un marché de proximité de vente des articles scolaires et effets vestimentaires pour enfants a été ouvert avec la participation des opérateurs économiques, fabricants, importateurs, grossistes et détaillants. Outre la mise sur pied de cette manifestation visant notamment à préserver le pouvoir d’achat du citoyen, l’on relève la mobilisation, dans ce cadre, des équipes de contrôle des prix et de la qualité des produits et la lutte contre les formes de spéculation, a indiqué le directeur du commerce de la wilaya d’El-Meghaïer, Mustapha Sadki. La même ambiance est constatée au niveau du marché Errahma, installé depuis début septembre courant au niveau du complexe sportif Zoubir Mohamed, de la ville d’In-Salah, à l’initiative de la direction locale du commerce, en coordination avec celle de l’éducation et les services de la wilaya. Des citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction quant à cette manifestation qui contribue à mettre à leur portée une panoplie de fournitures scolaires à des prix jugés, par certains de «raisonnables et proportionnels au pouvoir d’achat des familles, notamment celles aux faibles revenus» ou encore de «relativement abordables» pour d’autres. n

