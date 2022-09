Un total de 1224 enfants aux besoins spécifiques rejoindront le 21 septembre courant les bancs des établissements spécialisés pour leur scolarité, a-t-on appris lundi de la direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS). Ils seront répartis à travers les trois centres psycho-pédagogiques pour handicapés mentaux et une école pour jeunes handicapés visuels ainsi que les 34 classes spécialisées qui accueilleront 123 enfants, a précisé la même source. Des structures publiques auxquelles s’ajouteront six établissements associatifs et un établissement mixte (primaire et moyen) à Boukhalfa, à la sortie Ouest du chef-lieu de wilaya d’une capacité de 85 enfants, 46 non-voyants et 39 sourds. La direction de l’action sociale s’attèle également à la préparation de la rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels pour les personnes aux besoins spécifiques ayant plus de 18 ans a, en outre, indiqué à l’APS, son premier responsable, Achour Mhenni. «Il s’agit, pour cette catégorie, de les orienter, en collaboration avec la direction de ce secteur, vers des métiers à l’effet d’assurer leur intégration sociale, en prenant en compte leur infirmité» a-t-il souligné.

