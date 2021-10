Quelque 660.000 stagiaires et apprentis, tous modes de formation confondus, dont 200.000 nouveaux stagiaires rejoignent aujourd’hui les établissements de formation à l’occasion de la rentrée professionnelle session octobre 2021-2022, et ce, dans le cadre du respect du protocole sanitaire et en pleine campagne de vaccination contre la Covid-19 en direction de la corporation. A cet effet, le ministère a pris plusieurs mesures, en vue d’assurer toutes les conditions pédagogiques, humaines et matérielles, à l’effet de garantir une rentrée répondant à la demande nationale sur la formation, à la faveur notamment d’encadrement pédagogique composé de 19.203 enseignants formateurs et 321.729 nouvelles places pédagogiques, dans les différents modes et dispositifs de formation. Pour cette nouvelle rentrée professionnelle, le secteur a programmé 81.042 nouvelles places pédagogiques pour les formations en présentiel, 112.102 autres places dans la formation par apprentissage et 3.514 places pédagogiques pour les formations à distance. Le secteur a également prévu 18.766 nouvelles places pédagogiques en cours du soir, 5772 places destinées à la formation en milieu rural, 10.404 autres en formation par passerelles, 21.874 places pour la formation des femmes au foyer et 490 autres dans le cadre du dispositif d’alphabétisation-qualification, outre 25.616 places pédagogiques disponibles au niveau des établissements privés agréés. S’agissant des formations destinées à catégorie des handicapés, le secteur offre 638 places pédagogiques dans les centres de la formation professionnelle des handicapés physiques. (APS)

