Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Mirabi, a plaidé hier à Alger pour le renforcement du partenariat avec les opérateurs économiques en vue d’enrichir et d’actualiser les spécialités, et d’accompagner les apprentis au niveau des établissements économiques pour leur permettre de bénéficier de la formation pratique. Dans une allocution lue en son nom par la directrice de l’Institut national de la formation professionnelle à Rouiba, Boukelmoune Selma, à l’occasion de la rentrée de la formation professionnelle, session février (2022-2023), le ministre a rappelé certaines mesures visant à la mise en place des grandes lignes de la feuille de route du secteur, à court et moyen termes, notamment à travers «l’adoption d’un partenariat avec les opérateurs économiques pour l’enrichissement et l’actualisation des spécialités de la formation professionnelle ainsi que l’accompagnement des apprentis pour qu’ils bénéficient de la formation pratique». A ce propos, le ministre a mis en avant l’importance de l’élargissement des opérations de jumelage entre les établissements de formation au niveau des wilayas pour une «exploitation optimale des moyens et des équipements techniques et pédagogiques» en focalisant sur l’apprentissage dans les offres de formation, étant un mode de formation qui se déroule en milieu professionnel et facilite l’insertion dans le monde du travail». M. Mirabi a également mis l’accent sur les moyens mobilisés par le secteur en assurant notamment plus de 300.000 sièges pédagogiques, tous modes et niveaux de formation confondus, outre la programmation de plus de 500 spécialités dans les branches professionnelles prioritaires. A l’occasion de cette rentrée, de nouvelles spécialités ont été introduites pour la première fois dont le dessalement de l’eau de mer, au niveau des établissements de formation de la wilaya d’Alger, Boumerdes, Bejaia et Blida en sus de l’élargissement de la spécialité de la production pharmaceutique aux établissements de formation dans les wilayas d’Annaba, Constantine, Médéa et Oran, a-t-il révélé. Par ailleurs, des accords de partenariat ont été signés entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Alger et des entreprises économiques en vue de renforcer la coopération notamment dans le cadre de l’introduction de nouvelles spécialités répondant aux exigences de l’économie nationale et aux besoins du marché de l’emploi».

Plus de 200.000 nouveaux stagiaires, répartis sur les différents modes et dispositifs de la formation, doivent rejoindre les établissements de formation professionnelle au niveau national à l’occasion de la rentrée professionnelle, a déclaré à l’APS le directeur de l’orientation, des examens et des homologations au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hadj Messaoud Rachid. (APS)

Articles similaires