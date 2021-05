Par Kahina Sidhoum

Un projet de décret fixant les conditions d’exercice de l’activité d’installateur de chauffe-eau solaires et de panneaux photovoltaïques est en cours de préparation au niveau du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, a indiqué à l’APS son Secrétaire général, Mohamed Salah Bouzeriba. Ce décret va, ainsi, réglementer l’activité d’installateur qui devra être en mesure de faire le dimensionnement des projets, l’installation et aussi la maintenance des panneaux photovoltaïques ou encore des chauffe-eau solaires, a précisé M. Bouzeriba.

Selon ce responsable, «il est nécessaire d’avoir ce texte réglementaire qui va définir les conditions de l’exercice de ces activités et qui garantira la qualité des installations, ce qui permettra de protéger l’utilisateur». A ce titre, M. Bouzeriba a souligné que le ministère n’a pas la garantie que les anciennes installations de panneaux photovoltaïques aient été réalisées par des professionnels, «sans préjuger de la qualité de ces installations», a-t-il ajouté. Autre avantage de ce décret, une fois les conditions d’exercice de ces activités définies, il sera possible de créer des petites entreprises dans le domaine des services énergétiques et cela en collaboration avec le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des Micro-entreprises, a expliqué M. Bouzeriba. Il a, toutefois, mis l’accent sur la condition faite de donner à ces petites entreprises un plan de charge et leur assurer une activité pérenne du fait de leur vulnérabilité et la nécessité de les accompagner de bout en bout. Toujours dans le cadre de la création de petites entreprises,

Pour rappel, les énergies renouvelables, où l’Algérie accuse un retard considérable malgré son potentiel, ont connu en 2020 une croissance plus vue depuis deux décennies, portée par la Chine et l’éolien, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié mardi 11 mai 2021. Environ 280 gigawatts (GW) de capacités supplémentaires de production d’énergie renouvelable ont vu le jour en 2020, 45% de plus par rapport aux nouveaux ajouts comptabilisés en 2019, soit l’équivalent de la capacité totale des 10 pays d’Asie du Sud-Est réunis dans l’ASEAN, rapporte l’AIE. Il s’agit aussi de la plus forte hausse annuelle depuis 1999, qui est portée par l’augmentation de 114 GW des capacités dans l’éolien, une hausse quasi double de celle de 2019 (+90%), et par la Chine. Cette dernière a compté l’an dernier pour la moitié de la croissance des capacités renouvelables dans le monde, à la suite d’une ruée pour terminer des projets avant la fin prévue de subventions publiques.

La croissance de l’éolien devrait ralentir un peu en 2021 et 2022, tandis que le solaire «va continuer de battre des records», avec des capacités supplémentaires atteignant plus de 160 GW d’ici 2022, confortant sa position de «nouveau roi» des marchés mondiaux de l’électricité, selon l’AIE.

