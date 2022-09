Par Sihem Bounabi

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), Dr Messaoud Belambri, a exprimé, hier, sa satisfaction suite à l’audience accordée par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, lundi dernier à Alger,

Dr Messaoud Belambri souligne à propos de cette rencontre l «Le ministre de l’Industrie pharmaceutique nous a très bien accueillis et était dans d’excellentes dispositions. Nous avons senti une volonté très forte de travailler, de continuer les réformes déjà entamées et de prendre en charge tous les problèmes du secteur. Il est parfaitement conscient du rôle du ministère notamment par rapport à la disposition des produits pharmaceutiques et notre souci commun est que le malade puisse avoir ses médicaments.»

En effet, selon un communiqué du ministère, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent et de la coordination continue avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les représentants des pharmaciens d’officine. Le ministre a discuté de la disponibilité de certains produits pharmaceutiques qui connaissent des tensions d’approvisionnement. A cette occasion, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a rappelé les instructions fermes données lors de sa visite à l’unité de production de Saidal à Constantine à l’effet de relancer la production de l’insuline en Algérie, conformément aux orientations du président de la République et mettre fin définitivement aux problématiques de disponibilité en garantissant un approvisionnement continu du marché.

A ce sujet, le président du Snapo indique que «nous avons une responsabilité commune pour que les problèmes liés aux médicaments soient pris en charge. Nous sommes là pour apporter notre contribution.» Soulignant que «nous avons joué un grand rôle au sein de l’Observatoire pour le suivi de la disponibilité des médicaments sur le terrain pratiquement au quotidien, puisque les contacts sont permanents aussi bien avec le président de l’Observatoire qu’avec le ministère de l’Industrie pharmaceutique. On se complète en signalant les ruptures à travers toutes les wilayas et que l’on transmet en temps réel en jouant un rôle de veille et de vigilance à travers tout ce qui touche les médicaments pas seulement en matière de disponibilité mais également en matière de pharmacovigilance». A ce sujet, il précise que «les signalements sont réellement pris en charge et le ministre a réaffirmé sa volonté de continuer sur les mécanismes déjà instaurés et même de les améliorer et de les renforcer».

S’agissant des fortes tensions qui ont pesé ces dernières semaines sur la disponibilité de l’insuline et la ventoline, Dr Messaoud Belambri confie que ««c’est une problématique très délicate. Ces médicaments concernent une catégorie assez sensible de patients, les diabétiques et les asthmatiques.»



600 000 boîtes de ventoline disponibles

Dr Messaoud Belambri déclare dans ce sillage que «le ministre nous a annoncé la libération de 265 000 boîtes d’insuline cette semaine et plus de 600 000 boîtes de ventoline qui sont disponibles au niveau des stocks des distributeurs. On peut donc d’ores et déjà dire que la tension sur la ventoline est levée et qu’il n y a pas de rupture de ce médicament sensible nécessaire aux asthmatique».

Par ailleurs, les discussions ont également porté sur l’impératif de la numérisation du secteur à travers des prescriptions numérisées et des vignettes à code barre pour assurer une transparence, une traçabilité et une sécurité absolue tout au long du cheminement de la prescription médicale jusqu’à la dispensation en officine.

Le président du Snapo souligne à propos de la numérisation que «lors du dernier Conseil des ministres, présidé par le président de la République et qui s‘est déroulé en présence du nouveau ministre de l’Industrie pharmaceutique, le Président a donné des instructions très fermes par rapport à la numérisation». En enchainant que «le Snapo tient beaucoup à la numérisation car nous sommes liés à plusieurs secteurs dont celui de la santé. Nous faisons partie d’un comité qui a été installé au niveau du ministère de la Santé, présidé par la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé. Cette dernière est en train d’arrêter un programme de numérisation des pharmaciens d’officine”.

Il tient à rappeler que les pharmacies fonctionnent déjà d’une manière numérisée avec la Cnas. Un énorme travail a été fait dans le cadre de la modernisation du tiers payant avec le système Chifa avec la carte à puce et nous sommes fiers en tant que syndicats et pharmaciens d’avoir contribué à sa réussite qui continue à se développer sans arrêt.

Dr Messaoud Belambri estime ainsi que «la numérisation sera bénéfique sur tous les plans, d’où l’importance de la mise en place de l’inter connectivité entre les différents secteurs concernés par le malade et le médicament». n

Articles similaires