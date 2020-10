Une rencontre sur la promotion des start-ups dans le secteur de l’énergie a été organisée, hier à Ghardaïa, en présence du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, et des ministres chargés de l’Economie, de la Connaissance et des Start-ups et de la Micro-entreprise, respectivement Yacine El Mahdi Oualid et Nassim Diafat. Au cours de cette journée ont été présentées les opportunités de création de start-up opérant dans les marchés de Sonatrach, de Sonelgaz et de Naftal.K. R.

