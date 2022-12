Le dialogue et la concertation entre le ministère de la Santé et les partenaires sociaux pour améliorer la situation du secteur de la santé se sont poursuivis avec la réception des membres du bureau exécutif du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) mené par son président Dr Lyes Merabet.

Par Sihem Bounabi

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue mardi soir, le président du SNPSP a passé en revue «un nombre de questions et de dossiers qui concernent cette catégorie de médecins, notamment le statut des praticiens de la santé généralistes et spécialistes, le service civil, le régime indemnitaire des salaires, les commissions paritaires et l’absence de dialogue au niveau de certains établissements de santé», souligne un communiqué du ministère de la Santé publié hier.

Concernant la question de la révision des statuts particuliers des praticiens de la santé publique abordée lors de cette rencontre, le président du SNPSP a souligné, hier, à Reporters : «Nous avons déposé, à la demande du ministère, deux avant-projets, dont le premier concerne le statut particulier des praticiens généralistes», en précisant que «dans cet avant-projet nous avons soumis le dossier de la spécialité pour la médecine générale, qui est l’une de nos principales revendications. Nous considérons que la revalorisation de la médecine générale passe par la spécialisation, et c’est un dossier qui est à l’arrêt depuis 2018, alors qu’un accord avait été signé avec le ministère de l’Enseignement supérieur et la fac de médecine pour le lancement de la formation de médecins généralistes spécialistes.» Le second avant-projet déposé concerne le statut particulier des praticiens spécialistes toutes disciplines confondues.

Dr Lyes Merabet tient à souligner, à propos des négociations concernant la révision des statuts particuliers, que «nous avons expliqué au ministre que nous n’avons pas encore finalisé les discussions entamées avec la commission chargée de la révision des statuts particuliers pour se mettre d’accord sur un projet consensuel afin de le ratifier avant que le ministère de la Santé ne l’envoie à la Fonction publique». Ajoutant que «le ministre a rassuré qu’une réunion nous sera proposée ces jours-ci pour parapher un accord consensuel et cela dans les délais avant de l’envoyer à la Fonction publique».

Il est à noter que le ministre a réaffirmé, lors de cette rencontre, «le rôle important des médecins généralistes et des médecins spécialistes dans la chaîne de soins, qu’il s’agisse de la prise en charge de base ou de l’orientation du patient vers le médecin spécialiste, comme c’est le cas dans les pays développés. Ce qui a amené la tutelle à approuver la proposition d’introduire dans la nouvelle loi sur la santé le grade de Médecin référent qui est le plus souvent un médecin généraliste avec une longue expérience dans le domaine». Il a aussi rappelé son engagement à la création d’un nouveau grade pour les médecins généralistes exerçant au niveau des services et des services des urgences, faisant de la médecine d’urgence une spécialité médicale à part entière», précise le communiqué du ministère de la Santé.

Par ailleurs, la question du régime indemnitaire est également un des points abordée par le SNPSP avec le ministre de la Santé. A ce propos, Lyes Merabet a indiqué avoir «insisté auprès du ministre que l’on ne peut concevoir l’amélioration des conditions financières et matériels des fonctionnaires que par l’amendement des statuts particuliers». Précisant ainsi que le statut particulier est important par rapport au grade et le positionnement sur la grille des salaires, mais le régime indemnitaire est aussi important et il est nécessaire de le revaloriser». «C’est dans ce sens que nous avons demandé qu’une requête soit déposée au niveau du Premier ministre et éventuellement sensibiliser le président de la République sur cette questions pour que l’on puisse travailler sur le régime indemnitaire», a-t-il révélé.



L’abrogation du service civil à l’étude

Concernant le dossier du service civil, Abdelhak Saihi a expliqué que ce dossier est à l’étude, appelant les syndicats à «contribuer en apportant leurs suggestions». A ce propos, Dr Lyes Merabet relève que «cela fait des années que nous demandons l’abrogation du service civil. Pour cela, il faudrait mettre en place des mesures incitatives conformément aux instructions du président de la République il y a déjà près de deux ans».

En termes de propositions, le SNPSP estime que l’une des principales mesures incitatives est d’ordre financier que ce soit pour ceux qui travaillent dans le secteur public ou privé. Ainsi, tout en insistant sur la nécessité de mutualiser les moyens privés et publics pour couvrir les besoins sanitaires des différentes régions, le SNPSP souligne que cela pourrait être des mesures financières à l’instar des facilitations d’acquisition d’assiettes foncières pour la construction de cliniques privées à un prix symbolique, un rabattement fiscal, la prise en charge d’une partie des salaires du personnel sur une durée déterminée. Le président du SNPSP estime que «de cette manière, on pourra inciter les gens à aller travailler dans la durée dans les régions où il y a un manque de spécialistes. Cela va contribuer à régler une grande partie du problème de la couverture médicale spécialisée».

L’obligation du service national pour le médecin âgé de plus de 30 ans a également été posée au ministre de la Santé, d’autant plus que le président de la République a décidé de dispenser, à partir de 30 ans, les jeunes universitaires des obligations du service national.



Doléances relatives à l’activité syndicale

Cette audience accordée au SNPSP a été également l’occasion pour le syndicat d’exposer une série de doléances concernant la pratique syndicale. Le président du SNPSP a ainsi tenu à dénoncer le fait que «des organisations aient été reçues en audience par le ministre de la Santé et au niveau central, alors qu’elles ne peuvent même pas justifier d’une représentativité au niveau d’une wilaya. Nous avons insisté sur le respect des lois de la République en matière d’exercice et du droit syndical. La loi 90/14 est claire à ce sujet.» Ajoutant que «nous avons saisi officiellement le ministre du Travail par rapport à cette question et nous attendons une réponse officielle, car il est capital pour nous de veiller à l’application de la loi».

Dans ce sillage, la question des commissions paritaires au niveau de la wilaya d’Alger, qui est un problème récurrent depuis plusieurs années, a également été exposée par le SNPSP.

D'un autre côté, les entraves syndicales dans plusieurs établissements dans les wilayas de Batna, Skikda, Tlemcen et Relizane et à l'hôpital de Médéa ont été également soulevées au premier responsable du secteur. A l'issue de cette rencontre, le ministre de la Santé a exprimé «l'engagement du ministère à renforcer le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux afin d'améliorer la situation des professionnels de la santé, en général, en favorisant le dialogue comme principe et mécanisme de règlement des problèmes».