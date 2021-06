La librairie « Point Virgules » organise, samedi prochain, à 14h une rencontre littéraire avec Emir Berkane. Ce dernier, l’auteur présentera son livre « Les mystères du Lac des damnés ». Emir BERKANE racontera l’aventure de l’exploration et les découvertes au sein de l’incroyable lac souterrain de Bir Benosmane à Guelma. Les mystères du Lac des Damnés est un récit intime qui met en avant les hommes C’est avant tout un récit intime, personnel qui met en avant les hommes, l’écologie, les environnements fragiles et surtout l’amitié entre deux hommes, Pascal Bernabé ex-double recordman du monde, et l’auteur. Deux passionnés de l’exploration, unis pour le plaisir de l’aventure et de la découverte de l’Algérie. Un pays trop peu connu et si peu exploré.

