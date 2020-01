Par Rédaction Culturelle

Le talentueux jeune auteur algérien Djawad Rostom Touati sera présent, ce mardi 28 janvier dès 14 heures, à l’« Agora du livre », la rencontre littéraire hebdomadaire, organisée chaque mardi à la librairie Media Book de l’Enag. Cette rencontre sera l’occasion pour l’écrivain de présenter le deuxième volet intitulé «La civilisation de l’ersatz » de la trilogie le « Culte du ça », publié chez les éditions Apic. Licencié en économie internationale et titulaire d’un master en management, Djawad Rostom Touati, qui est également professeur de français, a remporté le Prix de la meilleure nouvelle au concours d’arts et culture en 2005 puis du concours du Feliv en 2015. Il a aussi obtenu le 2e prix Ali-Maâche 2016, avec le premier volet de sa trilogie le « Culte du ça ». A propos du second volet de sa trilogie, il est souligné dans le 4e de couverture du roman que Farid, Malia, Rami, Adib et d’autres personnages errent dans La civilisation, chacun muni de son bagage socioculturel. Certains motivés pour changer le cours de leur vie, sûrs que le soleil est bien plus chaud ailleurs, d’autres, résignés à l’idée que le monde est comme tel, juste une équation à deux variables : dominés/dominants. Et d’autres encore, suffisants à eux-mêmes, qui cherchent leur rédemption dans les malheurs des autres, se frayent un chemin entre les strates d’une société en ébullition, victime d’un passé en gel, d’un présent séquestré et d’un futur pris en otage. Les uns comme les autres, des néo-prolo-aspirants-bourgeois qui s’ignorent, se substituent ainsi entre les doigts d’un écrivain-né. Dans la civilisation de l’ersatz, tout est relativité, le temps, l’espace, à cela s’ajoute l’esprit… Il est à noter que le roman est inspiré d’un fait divers qui met en lumière la violence dans notre société tant envers la femme, que dans les rapports sociaux où les masques tombes pour dévoiler tout un pan sombre du mal-être profond qui gangrène les cellules familiales et sociales phagocytant le moindre espoir de bonne volonté.

