Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune présidera, samedi et dimanche, la rencontre Gouvernement-Walis qui se déroulera sous le thème «Relance économique, équilibre régional, justice sociale», a indiqué, mercredi dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Abritée au Palais des Nations au Club des Pins (Alger), cette rencontre qui durera deux jours verra la participation des membres du gouvernement, des walis de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes, précise le communiqué. A cette occasion, les participants se pencheront sur «l’évaluation de l’état d’application des instructions données par le président de la République durant les précédentes rencontres», «l’examen des voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le processus du développement local notamment les axes liés à l’adaptation des programmes du développement local et ceux du développement régional équilibré» et «les modalités et outils de relance de l’investissement et de gestion des crises au niveau local» ainsi que «la réformes des méthodes de gestion des services publics», a-t-on souligné. Les travaux de cette rencontre devraient être sanctionnés par «des recommandations pratiques» à même de constituer «une feuille de route pour la prochaine période» et ce dans le but de «poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans le programmes du président de la République». La rencontre Gouvernement-Walis vise à «adopter de nouveaux mécanismes dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques conformément à une approche concrète basée sur la participation dans la conception et l’exécution en accordant un intérêt particulier à l’évaluation et au suivi, ce que les hautes autorités du pays n’ont eu de cesse de réaffirmer pour répondre de manière efficace et équitable aux besoins des citoyens à travers toutes les wilayas du pays et asseoir les bases d’un développement local soutenu», a ajouté la même source.

