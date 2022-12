La formation en langue anglaise et l’échange d’expertises en matière d’innovation ainsi que le jumelage entre les universités algériennes et britanniques ont été au centre d’une rencontre tenue, mardi, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et l’envoyé du Premier ministre britannique pour les relations économiques et commerciales avec l’Algérie, Lord Richard Risby. Selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Baddari a reçu Lord Richard Risby avec lequel il a examiné «les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l’échange d’expertises en matière d’innovation et le jumelage entre les universités algériennes et britanniques ainsi que le renforcement de la mobilité réciproque des étudiants et des enseignants». Les deux parties ont évoqué le volet de l’enseignement de la langue anglaise et la formation de formateurs dans cette langue, d’autant plus que l’Université algérienne s’apprête à ouvrir plusieurs spécialités académiques dans cette langue à l’image de la langue des signes destinée aux étudiants sourds-muets. A cet effet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé que «l’Algérie aspire à devenir pionnière en matière de formation dans la langue des signes», ajoutant que «l’Ecole normale supérieure pour les sourds-muets bénéficiera de cette formation en langue anglaise». Après avoir rappelé l’ouverture de l’Université algérienne au niveau international, M. Baddari a annoncé «l’accueil d’étudiants des universités britanniques pour étudier en Algérie lors de la prochaine saison», sollicitant la partie britannique de contribuer à mettre en place les moyens et les mécanismes nécessaires pour atteindre cet objectif». n

Articles similaires