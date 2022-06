La sécurité énergétique est parmi les principaux soucis des pays, dont l’Algérie, notamment avec la redistribution des cartes dans ce secteur névralgique, dont dépendent tous les autres secteurs économiques. La situation actuelle de l’Europe suite au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine notamment est un exemple très éloquent de cet enjeu majeur.



L’Algérie se trouve très sollicitée pour approvisionner le marché européen, non seulement en matière gazière, mais également en matière d’énergies nouvelles et renouvelables (ENR), en exploitant le développement de son potentiel solaire et autres dont la production de l’hydrogène vert.

Cependant, le pays doit préalablement veiller à assurer sa propre sécurité énergétique, notamment avec le constat d’une hausse de la consommation interne d’année en année.

C’est dans ce contexte de bouleversement mondial dans le secteur de l’énergie que la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) organise, aujourd’hui, une rencontre consacrée à la présentation d’une étude intitulée «Les enjeux énergétiques du 3e millénaire et les défis de la sécurité énergétique en Algérie».

La consommation interne allant crescendo, la transition énergétique, en exploitant de nouvelles sources d’énergie, s’est imposée au pays pour garantir sa sécurité énergétique. C’est devenu un impératif pour pallier la principale ressource gazière actuellement et les experts en la matière n’ont cessé de l’affirmer depuis plusieurs années. Dans ce cadre, la CAPC, qui se positionne comme organisation à vocation de force de propositions, ouvre le débat sur «un secteur stratégique qui constitue un outil de décollage économique indéniable à travers l’approvisionnement de la société et l’économie nationale, mais aussi en tant que source de devises qui servent à financer le développement économique et social».

L’énergie sous toutes ses formes étant devenue une arme redoutable, il n’est pas fortuit que l’organisation patronale veuille, à travers sa contribution, enrichir le débat en se penchant sur «la problématique fondamentale qui est la place des hydrocarbures dans l’économie nationale (réserves, consommation locale d’énergie, capacités d’exportation, valorisation aval…), en prenant en considération les stocks de réserves non renouvelables, les ressources alternatives, les possibilités technologiques et les capacités financières à mobiliser pour réussir la transition énergétique».

En misant sur le développement des ENR, dont l’utilisation reste très faible avec seulement 1% de la consommation globale malgré l’immense potentiel, l’Algérie pourrait assurer sa consommation énergétique interne et également augmenter ses exportations vers le continent européen, de l’avis de l’ensemble des experts en la matière.

Il s’agit d’abord pour le pays d’aller vers «l’amélioration de l’efficacité énergétique et une nouvelle politique des prix renvoyant au dossier des subventions», selon l’économiste Abderrahmane Mebtoul, qui préconise, par la même occasion, de ne pas abandonner pour l’heure les énergies conventionnelles car le renouvelable viendra progressivement sur le marché et son développement aura besoin de financement qui viendront forcément des exportations gazières et pétrolières.

Le projet de production de 1 000 mégawatts en énergie solaire photovoltaïque dénommé Solar 1000 MW entre justement dans le cadre de la diversification des sources d’énergie mais il n’arrive pas à décoller, étant toujours au stade du dépôt des offres. Ce projet qualifié d’«ambitieux» devra être réalisé par des financements internes et externes. Le pays prévoit donc de développer les énergies renouvelables devant combiner le thermique et le photovoltaïque, et le coût de production mondial actuel est estimé plus ou moins favorable, étant donné qu’il a «diminué de plus de 50% et diminuera encore plus à l’avenir», de l’avis du Pr Mebtoul. Il rappelle qu’«avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut pour développer l’utilisation de l’énergie solaire». En outre, le pays devrait avoir «sa première centrale nucléaire à des fins pacifiques en 2025 pour faire face à une demande d’électricité galopante», selon l’économiste qui se réfère aux déclarations des premiers responsables qui se sont succédé à la tête du secteur de l’énergie.

Ce sont autant de données qui montrent, qu’outre les énergies fossiles, l’Algérie peut assurer sa sécurité énergétique et la transition énergétique à laquelle elle aspire, surtout qu’elle possède «la matière première» qu’elle doit exploiter et développer en coopération avec des partenaires qui ont de l’expérience et la technologie dans ce domaine.