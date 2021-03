Quelques minutes après avoir été élu président du FC Barcelone, Joan Laporta a évoqué une éventuelle remontada du club catalan face au PSG, qui s’était pourtant largement imposé à l’aller au Camp Nou (4-1). Le nouveau patron des Blaugrana a également rappelé qu’il ferait tout son possible pour conserver Lionel Messi, convoité par le PSG. Avec Joan Laporta, le FC Barcelone tient son nouveau président. Le dirigeant catalan, qui avait déjà occupé ce poste entre 2003 et 2010, voit déjà grand pour son retour aux affaires. Quelques minutes après son élection de dimanche soir, il a fait part de ses ambitions pour le match retour de Ligue des champions, sur le terrain du PSG, ce mercredi. « Direction Paris, pour voir si on remonte », a-t-il notamment lâché.

La tâche sera plus compliquée qu’en 2017 car cette fois-ci les Blaugrana devront inverser le score sans public et à l’extérieur. Pour valider leur ticket en quarts, les Catalans seront obligés de réaliser un l’exploit après avoir été battu chez eux par le PSG à l’aller (1-4). « Un 2-0, c’est plus facile à remonter, même si ce n’est pas facile non plus (ndlr : en référence au match de Coupe d’Espagne contre Séville). Un 4-1, c’est autre chose… En plus, ils ont une grande équipe. Pendant le match, on verra s’il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l’accepter », déclarait Ronald Koeman la semaine passée.



JE VAIS ENCOURAGER LIONEL MESSI À CONTINUER AU FC BARCELONE

Par ailleurs, le PSG et le Barça veulent également tous les deux compter Lionel Messi dans leur effectif la saison prochaine. Joan Laporta a rappelé qu’il ferait tout son possible pour conserver le sextuple Ballon d’Or, qui avait fait part de ses envies de départ l’été dernier. « Aujourd’hui marque l’anniversaire du jour où Lionel Messi a débuté avec les jeunes du Barça. Voir que ce dimanche, le meilleur joueur du monde et de l’histoire du football est venu voter cela prouve, selon moi, ce que nous avons dit pendant la campagne. A savoir qu’il aime le Barça. C’est très significatif. Je vais l’encourager à continuer au FC Barcelone, c’est ce que nous voulons tous », a ajouté le nouveau président barcelonais, avant de glisser un tacle au PSG et Leonardo en guise de conclusion.

« Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi, a-t-il indiqué dans des propos repris par Le Parisien. Un joueur (Neymar et Di Maria l’ont fait) peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l’histoire. Un club, non. Leonardo s’est trompé et je pense qu’il le sait. C’est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message. »

Articles similaires