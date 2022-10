Algérie Télécom (AT) a fait une offre d’emploi au major de la promotion de l’Ecole supérieure de gestion et d’économie numérique (ESGEN) de Koléa, réitérant son engagement aux côtés des étudiants algériens, au cours d’une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de cette école, indique mercredi un communiqué d’AT. «Algérie Télécom a fait, ce mardi 18 octobre 2022, une offre d’emploi au major de promotion de l’Ecole supérieure de gestion et d’économie numérique (ESGEN) à l’occasion d’une cérémonie de remise des diplômes de la première promotion des lauréats de cette école qui a eu lieu au niveau de Koléa», précise la même source, soulignant qu’AT qui est partenaire de l’évènement, «a partagé la joie des lauréats, en offrant des récompenses aux cinq meilleurs étudiants de la promotion». Cette démarche vient concrétiser le slogan de l’entreprise «Toujours plus proche», dont «les valeurs qui tendent à soutenir et à accompagner les jeunes algériens, tout en renforçant ses rangs avec des compétences nationales à même de relever les défis et challenges en matière des TIC», ajoute le communiqué.

