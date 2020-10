Petr Cech va-t-il devoir enfiler à nouveau ses gants ? Retraité depuis maintenant plus d’un an, celui qui est devenu conseiller technique et conseiller à la performance du côté de Chelsea pourrait en effet retrouver les terrains. Et celle-là, personne ne l’avait vraiment vue venir. Dans un communiqué, les Blues ont en effet confirmé avoir inclus leur ancien portier dans la liste de joueurs présentée prévue pour disputer la Premier League.

«Petr Cech a été inclus dans l’équipe en tant que ‘gardien d’urgence’. Il s’agit d’une mesure de précaution en raison des conditions causées par la crise du Covid-19. Il prend un poste de joueur sans contrat», indique le communiqué des Blues. Les trois autres gardiens de Chelsea figurent bien évidemment dans la liste : Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero et la recrue Edouard Mendy.

«C’est évidemment dû à la pandémie car nous avons pu voir que les joueurs testés positifs doivent être isolés. Il y avait de la place dans la liste et j’étais une option en cas d’urgence. En tout cas, nous espérons que ce ne sera pas nécessaire», a déclaré Cech, dont le dernier match disputé est la finale de Ligue Europa en mai 2019 avec Arsenal contre Chelsea. Malgré presque une année et demie sans jouer, l’ancien international tchèque est persuadé de pouvoir encore donner un coup de main si besoin .

ARSENAL : RIEN NE VA PLUS POUR ÖZIL !

Les jours se suivent et se ressemblent pour Mesut Özil à Arsenal. Le milieu international allemand n’a pas été retenu sur la liste des Gunners en Premier League, mardi, ce qui renforce encore plus les interrogations quant à son futur avec le club londonien où il sera en fin de contrat en juin 2021. Les formations anglaises avaient jusqu’à 15h, ce mardi, pour donner leur liste définitive. Le milieu offensif n’avait pas non plus été retenu par Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, pour la Ligue Europa.

L’Allemand n’a pas joué une seule minute depuis le 7 mars, et ne pourra pas évoluer avec le club londonien avant janvier 2021. Le défenseur grec Sokratis Papastathopoulos est dans la même situation qu’Özil. Avec une différence de taille : le natif de Gelsenkirchen est le joueur le mieux payé d’Arsenal avec un salaire estimé à 20 millions d’euros par an (380 000 euros par semaine).