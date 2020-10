Les familles Merdaci et Benazzouz adressent leurs plus vifs remerciements à monsieur le président de la République, monsieur le président du Sénat par intérim, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les hauts cadres de l’Etat, messieurs les walis de Constantine et d’Alger, les autorités et les collectivités locales des wilayas de Constantine et d’Alger, le directeur de l’établissement, le staff et le personnel soignant du service de réanimation du CHU de Béni Messous, de l’hôpital militaire de Aïn Naadja et de l’hôpital Lamine Debbaghine de Bab El Oued, la Protection civile, les médias, la famille universitaire, les femmes et hommes de culture, les amis d’Algérie et de l’étranger, les membres de la famille présents à nos côtés ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus et rendu hommage, notamment via les réseaux sociaux, au défunt Le professeur Abdelmadjid Merdaci

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

Articles similaires