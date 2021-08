L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a validé, hier mardi, 208 dossiers de remboursement des dettes des entreprises en difficulté, dans le cadre du soutien et du développement de l’entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes par le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs. «Dans le cadre du soutien et du développement de l’entrepreneuriat et de la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités, selon le cas, le siège de l’Agence a abrité la 18e séance de travail consacrée à l’examen de 529 dossiers d’entreprises en difficulté (sur un total de 9099 entreprises) présentés par les représentants des banques de la wilaya de Tipasa, débouchant sur la validation de 208 dossiers pour le remboursement de plus de 26 milliards de centimes», ajoute le communiqué. 320 dossiers ont été reportés, les entreprises concernées étant toujours en activité, pour un second examen et l’accès à un accompagnement de l’ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs dettes et l’octroi de plans de charge pour la relance de leurs activités à la faveur des conventions signées, a-t-on précisé. Un seul dossier a été renvoyé aux banques, car ne remplissant pas les critères, selon la même source.

Une séance hebdomadaire consacrée à l’examen de pas moins de 500 dossiers est programmée par l’ANADE qui regroupe des représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits des jeunes prometteurs.

